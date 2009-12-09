Рахункова палата: дітям-чорнобильцям недодають молока і фруктів

Рахункова палата заявляє про численні порушення, неефективність та невідповідність законодавству у виділенні та використанні коштів на компенсацію та безоплатне харчування дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рахункової палати, відомство провело аудит ефективності використання коштів держбюджету в Рівненській та Волинській областях за 2007-2008 роки та І півріччя 2009 року, виділених на виплату компенсації сім’ям з дітьми та безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Як показали результати аудиту, в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, понад 33 тис. дітей годують лише на 30-50% від норм, затверджених Кабінетом міністрів. Дітям недодають молока, овочів, фруктів.

Аудитори Рахункової палати відзначають, що система виплати компенсації та безплатного харчування, створена Кабміном і Міністерством праці і соціальної політики, є неефективною та не відповідає Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Ряд компенсацій та допомог, визначених цим законом, було зупинено та скасовано законами про держбюджет на 2007 та 2008 роки. А право визначати розміри соціальних виплат надано Кабміну. Хоча Конституційний Суд визнав неконституційними ці норми, уряд його рішення не виконав, констатують у Рахунковій палаті.

Зокрема, постановою Кабміну замість щомісячних виплат для потерпілих дітей шкільного віку, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, встановлено мізерні фіксовані розміри 16,50 грн. та 32 грн.

Крім того, скасовані виплати у подвійному розмірі допомоги по догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також сім’ям, що мають дітей віком від 7 до 16 років (учнів віком до 18 років) і проживають на радіоактивно забруднених територіях. За останні два роки у Волинській області такі виплати не здійснювались взагалі, а у Рівненській області - лише за рішеннями судів.

Невідповідність встановлених урядом виплат та допомог розмірам, визначених законом, спричинила численні позови постраждалих громадян до судових органів, зазначають у Рахунковій палаті.

Відсутність контролю з боку Мінпраці та Головного управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Волинської облдержадміністрації призвела до того, що протягом 2007 і 2008 років Управління праці та соціальної політики Камінь-Каширської райдержадміністрації зменшило (у середньому в 6,5 разів) розмір грошової компенсації 13 дітям-інвалідам. Діти недоотримали близько 60 тис. грн. компенсації.

Аудитом також встановлено, що Міністерство фінансів, Мінпраці у 2007 і 2008 роках неефективно управляли вкрай обмеженими коштами держбюджету, виділеними на виплату компенсації сім’ям з дітьми та безплатне харчування потерпілих дітей. Як наслідок, на рахунках зосередились залишки коштів у сумі 51,1 млн. грн., які наприкінці року повернуто до бюджету.