ПАРЄ назвала три завдання для України у сфері права

Найважливішими поточними завданнями для України у сфері права Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи вважає запровадження з 1 січня 2010 року нового антикорупційного законодавства, внесення на розгляд Верховної Ради України проекту нового Кримінального процесуального кодексу та вирішення питання з фінансуванням судової влади.

Про це за підсумками зустрічі з доповідачем Моніторингового комітету ПАРЄ Ренатою Вольвенд повідомив Міністр юстиції України Микола Оніщук. Зустріч відбулася в українському Мін’юсті в рамках моніторингового візиту доповідача ПАРЄ в Україну.

У ході зустрічі доповідач ПАРЄ зазначила, що указані три завдання вбачаються найважливішими кроками, які має здійснити Україна найближчим часом. На думку Ренате Вольвенд, Міністерство юстиції України має докласти максимум зусиль для реалізації цих завдань у найкоротший термін.

У ході зустрічі доповідач ПАРЄ висловила здивування щодо окремих заяв, що лунають в Україні, якими ставиться під сумнів необхідність запровадження з 1 січня 2010 року нових антикорупційних законів.

Ренате Вольвенд також наголосила на недоцільності зволікання з внесенням до Верховної Ради України нового Кримінального процесуального кодексу, проект якого був розроблений Міністерством юстиції та Національною комісією зі зміцнення демократії та верховенства права. На думку доповідача ПАРЄ, український уряд має забезпечити внесення цього документу до парламенту до початку президентських виборів.

Ренате Вольвенд висловила також занепокоєння щодо належного фінансування судової влади.

У ході зустрічі з доповідачем ПАРЄ, Міністр юстиції Микола Оніщук запевнив в незмінності позиції України щодо виконання зобов’язань, взятих на себе Україною у правовій сфері.

За словами українського Міністра, норми антикорупційних законів вступлять в силу з 1 січня 2010 року. За словами Міністра юстиції, не існує й проблеми щодо неконституційності указаних законів. А дискусії щодо доцільності певних обмежень та заходів, які запроваджуються даними законами, не можуть бути підставою для скасування чи відтермінування указаних законодавчих актів вцілому, наголосив він.

Міністр юстиції запевнив доповідача ПАРЄ в рішучості намірів уряду щодо ухвалення проекту нового Кримінального процесуального кодексу. За словами Міністра, проект Кодексу вже був схвалений на засіданні урядового комітету, розглянутий на засіданні Кабінету Міністрів та пройшов, за дорученням уряду, громадське обговорення. Остаточне затвердження урядом проекту Кодексу є, за його словами, «питанням найближчого часу».

Міністр юстиції також запевнив доповідача ПАРЄ про відсутність системних проблем з фінансуванням судової влади в Україні, хоча, звісна річ, усі державні установи відчувають брак коштів, особливо в умовах кризи.

«Проблеми, у тому вигляді як вона стояла в 90-х роках з недофінансуванням судів, на сьогодні немає. І підтвердженням цього є чудове нове приміщення Верховного суду, яке склало на вас таке велике враження», - зазначив Міністр юстиції, коментуючи відповідну репліку Ренате Вольвенд щодо її візиту до Верховного суду України.