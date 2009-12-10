Чи відчуваєте ви свою близькість з СРСР?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що за останній час в сенсі громадянської ідентифікації Україна зробила серйозний крок вперед.

Таку думку він висловив сьогодні під час парламентських слухань «Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізаційних викликів: проблеми та шляхи збереження», повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Україна досягла достатньо високого ступеню громадянської ідентичності, натомість сьогодні більш важливим питанням стає національна самоідентифікація», - сказав віце-спікер. Він зауважив, що згідно з результатами соцдослідження “Українського демократичного кола”, проведеного на замовлення Інституту політики, у 2002 році 49% опитаних пишалися тим, що вони є громадянами України, натомість у 2007 році таких було 65%. Найважливішим, на думку М.ТОМЕНКА, є те, що гордість за приналежність до статусу громадянина України була вище 50% у всіх регіонах України. Натомість, на запитання: чи відчуваєте ви свою близькість, швидше, з Радянським Союзом, аніж з Україною?, у 2002 році «так» сказали 39%, а у 2007 – 34%. «Отож, ідеться про серйозний крок на шляху до суспільного сприйняття української держави як власної держави», - сказав він.

Натомість питання національної ідентичності, переконаний віце-спікер, більш складне та багатовимірне і потребує серйозної, як державної, так і громадської, інформаційної та інших видів діяльності. «Важливими чинниками залишається інформаційна політика. В цьому контексті надзвичайно важливим є конкурентність нашого культурного продукту в інформаційному світі», - зауважив М.ТОМЕНКО.