Під заступником генпрокурора захиталося крісло

Ряд співробітників Генеральної прокуратури просять генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і колегію ГПУ негайно провести перевірку фактів шахрайства, нібито допущених заступником генпрокурора Олександром ШИНАЛЬСЬКИМ.

Про це з посиланням на свої джерела пише газета «Коммерсант-Украина» (№ 216 від 10 грудня).

У копії звернення 13 співробітників Генпрокуратури до О.МЕДВЕДЬКА і членів колегії відомства зазначається, що в Україні функціонують дві громадські організації, у назві яких фігурують одні і ті ж самі слова – "Українська асоціація прокурорів" – і які очолює заступник генпрокурора О.ШИНАЛЬСЬКИЙ. "Використання різних банківських реквізитів двох організацій з однією назвою створює можливість для різноманітних схем фінансових махінацій і відмивання грошей", – наголошується в документі.

Серед авторів звернення – начальник Головного управління ГПУ з нагляду за дотриманням законів на транспорті і підприємствах оборонної промисловості Сергій ЛЕНСЬКИЙ, його заступник Едуард ШЕВЧЕНКО, а також заступник начальника управління нагляду за дотриманням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства на транспорті Андрій КУРИСЬ. Як зазначає видання, більшість авторів документу працюють в управлінні, діяльністю якого займається заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.

Автори листа просять негайно провести перевірку інформації, оприлюдненої в ЗМІ, зокрема, щодо господарсько-фінансової діяльності організацій, очолюваних О.ШИНАЛЬСЬКИМ, і законності отримання ними матеріальній допомоги. При цьому вони вважають за необхідне приділити особливу увагу перевірці залучення діючих оперативних співробітників прокуратури і її бухгалтерії до роботи в громадських організаціях у робочий час, а також до оформлення і оплати їх відряджень у справах цих організацій.

Проведення перевірки автори звернення просять доручити співробітникам прокуратури, які не є членами вказаних громадських організацій і не знаходяться у підпорядкуванні її керівників, а результати перевірки розглянути на розширеному засіданні колегії Генпрокуратури, а також "довести до відома громадськості".

"У разі підтвердження фактів незаконної діяльності асоціацій і їх членів вирішити питання щодо звільнення винних з органів прокуратури", – наголошується у документі.

У свою чергу, С.ЛЕНСЬКИЙ запевнив, що співробітників ГПУ, які підтримують ці вимоги, набагато більше тих 13, хто поставив свій підпис під документом. "Ми – це тільки верхівка айсберга. Вся Генеральна гуде!", – заявив він.

Одержати коментар О.ШИНАЛЬСЬКОГО виданню не вдалося, оскільки він не відповідав на телефонні дзвінки.

Голова парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ (БЮТ) заявив, що має у своєму розпорядженні інформацію про незадовільний стан справ у керівництві ГПУ.

"Йдеться не про одного, а про декількох заступників генерального прокурора, відносно яких у нас є велика кількість матеріалів, що свідчать про те, що їх діяльність має бути найретельнішим чином перевірена, і їй слід дати правову оцінку", – сказав він.

За даними В.ШВЕЦЯ, у числі цих заступників - О.ШИНАЛЬСЬКИЙ, Р.КУЗЬМІН і Віктор КУДРЯВЦЕВ.

За його словами, члени комітету не задоволені рівнем перевірок, які вже проводилися стосовно керівників ГПУ. "Формально перевірки були, але у нас є інформація, що вони велися не об`єктивно і упереджено – нас абсолютно не задовольняє поверхневий підхід під час перевірки наших звернень", - сказав В.ШВЕЦЬ.

На сьогодні у профільному комітеті ВР готується проект постанови про заслуховування звіту генерального прокурора, зокрема щодо того, яким чином він здійснює боротьбу з корупцією, у тому числі серед керівництва ГПУ.

Як повідомлялося, 2 грудня інтернет-видання «Українська правда» розмістило статтю народних депутатів від БЮТ, членів парламентського Комітету з питань правосуддя Андрія ПОРТНОВА, Святослава ОЛЕЙНИКА, Валерія ПИСАРЕНКА і Володимира ПИЛИПЕНКА про діяльність громадської організації «Українська асоціація прокурорів», президентом якої є О.ШИНАЛЬСЬКИЙ. Нібито ця організація звертається до керівників місцевих властей з проханнями виділити їй земельні ділянки або приміщення, а до бізнес-структур - по добродійну грошову допомогу. Наприклад, попросила землю у мера Алушти, а в «Української автомобільної корпорації» - 50 тис. грн. «на здійснення статутних завдань», серед яких - зміцнення правопорядку і дотримання верховенства права. При цьому автори статті надали фотокопії відповідних документів. Крім того, УП опублікувала фотокопію договору купівлі нерухомості в Баден-Бадені самим О.ШИНАЛЬСЬКИМ (депутати стверджують, що вартість покупки - 550 тис. євро).

При цьому, 4 грудня в інтерв`ю газеті «Сегодня» О.ШИНАЛЬСЬКИЙ підтвердив, що дійсно придбав житло у Баден-Бадені (Німеччина).