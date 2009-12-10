Cемінар з правових питань для журналістів у м. Ужгород

17 грудня 2009 року в Ужгороді Громадська організація «Інститут Медіа Права» за підтримки Представництва Інтерньюз-Нетворк в Україні проведе для журналістів семінар з правових питань щодо висвітлення виборчого процесу та судових позовів проти ЗМІ та журналістів.

Свідомий вибір громадян під час проведення виборчої кампанії напряму залежить від якості діяльності журналістів та ЗМІ. Надання громадськості повної, виваженої та збалансованої інформації про діяльність кандидатів на пост Президента України, підготовка якісних аналітичних матеріалів на передвиборчу тематику неможливі без розуміння журналістами законодавства про вибори, своїх прав та обов‘язків, питань втручання у приватне життя, відповідальності за поширення недостовірної інформації, ризиків стосовно судових позовів. Всім цим питанням буде присвячений семінар, що відбудеться в Ужгороді. Учасники семінару також отримають безкоштовно літературу з правової тематики.

Семінар проведуть професійні юристи, автори численних публікацій з правових питань діяльності медіа:

Тарас Шевченко – адвокат, директор Інституту Медіа Права,

Тетяна Олексіюк - юрист Інституту Медіа Права.

Семінар відбудеться за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 3, Ужгородський прес-клуб.

Про намір взяти участь у семінарі повідомте, будь ласка, за телефонами (050) 906-48-26, (0312) 61-24-79 чи надішліть листа на електронну адресу прес-клубу: uzhgorod@cure.org.ua.

Початок реєстрації учасників семінару у четвер 17 грудня 2009 року о 12.30; початок роботи семінару – 13.00, закінчення – 17.00.

Запрошуємо до участі журналістів як з Ужгорода, так з інших міст регіону. Участь безкоштовна. Також при потребі організатори відшкодовують витрати учасників на проїзд (автобусом чи потягом) за умови надання проїзних документів.