У Страсбурзі констатували порушення Україною права на життя

Європейський суд з прав людини у своєму сьогоднішньому рішенні у справі "Дудник проти України" констатував порушення ст. 2 (право на життя) Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, рішення було ухвалене за скаргою Катерини ДУДНИК, 1959 р. н., яка проживає у с. Чапаївка Київської обл.

30 травня 2000 року невідомий завдав черепно-мозкову травму її сину в коридорі гуртожитку Черкаського технологічного університету. Через 9 днів син К.ДУДНИК помер, не приходячи до свідомості.

В червні 2000 року міліція розпочала кримінальне провадження за підозрою у завданні тяжких тілесних ушкоджень, які викликали смерть. До жовтня 2004 року розслідування кілька разів призупинялося через неможливість знайти зловмисника. Як зазначається у прес-релізі Європейського суду, через ряд причин певні слідчі дії не проводилися повністю або частково. Загалом, за даними української влади, було проведено 47 інтерв`ю, одна очна ставка та 2 упізнання. Розслідування цього злочину тягнеться досі.

У 2003 році К.ДУДНИК подала цивільний позов проти університету. Суд визнав, що вини університету у смерті її сина немає і відхилив скаргу.

Після цього у травні 2004 року К.ДУДНИК поскаржилася до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі на неспроможність української влади знайти і покарати винних у смерті її сина.

У своєму рішенні Європейський суд зазначив, що влада України не зробила всього можливого і необхідного, щоб знайти злочинця, який вбив її сина, що становить порушення ст. 2 Європейської конвенції з прав людини. Разом з тим страсбурзький суд відхилив скаргу К.ДУДНИК на несправедливість судового процесу, за наслідками якого її позов до університету не був задоволений.