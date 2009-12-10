З 11 по 31 грудня у Київській області у рамках програми шостого Міжнародного фестивалю Docudays Ua «Дні документального кіно про права людини в регіонах України» триватиме Фестиваль правоосвітницького кіно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, організаторами фестивалю виступили Головне управління юстиції та Головне управління освіти і науки у Київській області, Координаційна рада молодих юристів, молодіжна громадська організація «Рада молодих юристів та менеджерів».

За словами начальника Головного управління юстиції в Київській області Катерини ЧИЖМАР, мета фестивалю – привернути увагу суспільства до проблем звичайної людини засобами кіномистецтва, сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності.

Протягом грудня в районах Київщини демонструватимуться фільми правоосвітницької тематики. Діапазон тем, розкритих документалістами, – від екстремальних історій про людей, які живуть в умовах війни, природних або інших катастроф – до проблем гендерної рівності, дискримінації, порушення прав дітей. Особливе місце посідають історії людей, які перемогли життєві обставини, відстояли свої права й досягли мети.

11 грудня о 12.00, у кінозалі спеціалізованого підліткового кінотеатру «Старт» (Київ, вул. Серафімовича, 15-А) відбудеться відкриття фестивалю. Планується демонстрація документальної стрічки режисера Сергія БУКОВСЬКОГО «Живі», присвяченої Голодомору 1932-33 років.