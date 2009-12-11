Кабмін виділив 239 млн. грн. Держдепартаменту виконання покарань
Постанова на офіційному сайті
Кабінет міністрів України виділив 239,048 млн. грн. коштів Стабілізаційного фонду для Державного департаменту виконання покарань на безповоротній основі.
Про це йдеться у відповідній постанові від 8 грудня 2009 р. № 1327, оприлюдненій на офіційному урядовому порталі.
В документі зазначається, що кошти будуть виділені для оплати Держдепартаментом з питань виконання покарань енергоносіїв, послуг з водопостачання і водовідведення та виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.
Передбачено, що для цього будуть використані кошти надходжень до Стабфонду від цільового розміщення державних цінних паперів, а у разі їх недостатності - за рахунок надходжень від приватизації державного майна і від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, або залишків нерозподілених коштів.