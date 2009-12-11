Як покращити якість експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності

Те, як покращити якість експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності та гармонізувати національне законодавство з міжнародними нормами, фахівці державної системи правової охорони інтелектуальної власності обговорювали із зарубіжними колегами на 22-й сесії Постійного комітету ВОІВ з торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень (SCT).

Нагадаємо, що сесія відбувалася з 23 по 26 листопада 2009 року в м.Женева, Швейцарія. Участь у ній брали начальник управління правового забезпечення промислової власності Держдепартаменту інтелектуальної власності Ірина Василенко та помічник директора Українського інституту промислової власності Тамара Шевелева.

Коментуючи результати зустрічі, Ірина Василенко зазначила, що Сесії SCT в першу чергу спрямовані на виявлення збігу норм національних законодавств країн-членів ВОІВ стосовно торговельних марок, промислових зразків та географічних зазначень з метою досягнення узгоджених позицій країн для подальшого розвитку та вдосконалення міжнародного законодавства у цій сфері.

– Участь у цій сесії дуже важлива для Держдепартаменту інтелектуальної власності з огляду на ту значну роботу, яка сьогодні проводиться в Україні в напрямі гармонізації національного законодавства відповідно до міжнародних норм, а також прагнення Держдепартаменту підвищити якість експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, – наголосила Ірина Василенко.

У роботі 22-ї сесії SCT взяли участь 138 фахівців, які представляли 52 країни, 2 міжурядові та 12 неурядових організацій. Представники країн-учасниць обговорили 8 документів, розроблених Секретаріатом SCT, найважливішими з яких були ті, що спрямовані на вирішення таких питань:

- підстави для відмови в наданні правової охорони так званим нетрадиційним видам торговельних марок (голограмні, мультимедійні, звукові, світлові, нюхові, тривимірні, текстурні, смакові та інші);

- технічні та процедурні аспекти, пов’язані з реєстрацією прав на сертифікаційні та колективні марки;

- заборони (або умови дозволу) на використання офіційної назви держави в якості торговельної марки;

- можливості врахування листів-згод під час вирішення питання щодо реєстрації прав на конфліктуючі торговельні марки;

- зближення норм національних законодавств та їх правозастосування до промислових зразків.

За словами Тамари Шевелевої, делегацією України підтримано такі пропозиції:

- визнання нетрадиційних видів торговельних марок та реєстрації прав на них національними відомствами тільки за наявності технічних можливостей;

- чітке визначення підстав для відмови в реєстрації прав на різні види торговельних марок в національному законодавстві;

- визнання на законодавчому рівні так званих „листів-згод”;

- включення до національних законодавств норм щодо колективних та сертифікаційних марок;

- доцільність формалізації та спрощення процедур, пов’язаних з реєстрацією прав на промислові зразки;

- надання національним відомствам ширших можливостей щодо самостійного вирішення питань, пов’язаних із запитами на отримання додаткових документів.