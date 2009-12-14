Тимошенко: люди стукають у двері і думають, що це суд

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що судді повинні не призначатися парламентом, а обиратися народом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

Вона наголосила, що сьогодні судова система працює за такими принципами, що звичайний громадянин України практично не може захистити свої права, а також оспорити рішення судів, оскільки ця процедура дуже витратна і технічно складна і фактично корумпована.

«Оскарження відбувається в тих інстанціях, які тим самим судом і тим самим продажним парламентом і сформовані… що й судді призначаються – тим самим корупційним лобі парламенту. Призначили суддю, потім цей суддя захищає інтереси тієї самої мафії, а люди стукають у двері і думають що це суд. Ні, це не суд. Призначати (суддів – УНІАН) треба зовсім в інший спосіб. Зокрема й вибори суддів (народом) на перші інстанції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона відзначила, що така практика призначення суддів існує в інших країнах і в деяких штатах США.

«Я вважаю, що доки людям не буде куди сходити зі своєю скаргою, у нас демократії не існує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона вчергове наголосила, що реформа судової системи є однією з першочергових завдань її команди.