15 грудня, у вівторок, о 16-00 на Майдані Незалежності розпочнеться зустріч учасників акції «Україна без Кучми» (минуло рівно 9 років від дня її початку). Починаючи з 2001-го учасники акції святкують цей день як День Свободи. Будуть намети, багаття та багато чого іншого. "На жаль, Україна і досі залишилась з кучмізмом, але нам не соромно дивитись в очі українцям, на відміну від фігурантів «помаранчевих» подій", - заявляють громадські активісти.

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