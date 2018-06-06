Геєна вогненна: Хроніка оголошеної смерті

У ніч на 5 грудня пермський клуб «Кульгава коняка» святкував своє восьмиріччя. На вечірку до закладу на вул. Куйбишева прийшли близько 250 гостей (по квитках - 234). З-поміж них були 14 іноземних громадян, у тому числі двоє українців.

Приблизно о 23 годині після чергового танцювального номера до сцени вийшов ведучий шоумен Патрис (громадянин Конго, учасник команди КВК Російського університету дружби народів), щоб іще раз нагадати гостям про день народження клубу. У цей момент спрацювала піротехніка. Полум`я одного з фонтанів потрапило на стелю, зроблену по всій площі приміщення із сухого очерету. Він спалахнув. Патрис грайливо вигукнув: «Добродії, ми горимо! – і вже більш серйозно додав: - Виходимо із клубу, дотримуємо черговість! ». Із цього моменту рахунок пішов на секунди.

…Станом на понеділок ста сорока шести із двохсот п`ятдесяти відвідувачів «Кульгавої коняки» уже нічим не допоможеш. У сумному списку значаться й двоє наших співвітчизників. Двадцять одна людина, як повідомляється на сайті міністерства охорони здоров’я та соціального розвитку Російської Федерації, перебувають у вкрай тяжкому стані. Стан іще п’ятдесяти двох людей оцінюється як тяжкий.

Найбільш мужні відвідувачі, після того як вивели із зони НП своїх друзів/подруг, поверталися в охоплений полум`ям клуб, намагаючись урятувати хоча б ще декількох людей. Коли ті, абияк переставляючи ноги, за допомогою сміливців переборювали смертельно небезпечні метри й нарешті виходили на свіже повітря, - вони миттєво... падали намертво. Після першого ж вдиху.

Російські фахівці-хіміки пояснюють це явище позамежною концентрацією усередині приміщення газу фосгену. У Першу світову війну він застосовувався в якості бойової отруйної речовини задушливої дії. Виділяється фосген при горінні будівельних матеріалів з дешевого пластику. Палаючий предмет із ПВХ (полівінілхлориду) також виділяє діоксини. А вони страшніші ціаністого калію й синильної кислоти, разом узятих! Діоксини несуть миттєву смерть, можливо, саме тому гості з пермського клубу вмирали від одного вдиху. Відомо, що варто хоча б раз вдихнути чорного диму - і здоров`я підірване назавжди. Якщо навіть після такої пожежі й удалося вижити, в організмі людини однаково залишаться канцерогенні речовини.

В усім світі ПВХ визнаний небезпечною речовиною. У Росії заборона на такі вироби не накладена. На них видається сертифікат безпеки. Те ж відбувається й в Україні...

Чи був у відвідувачів «Кульгавої коняки» шанс урятуватися?

Зрозуміло, був, - у випадку якби кожному з гостей на вході до закладу видавали відповідне устаткування: невеличкий балон з киснем (який можна було б повісити на поясі), із затичкою для носа й загубником. Або ж самі відвідувачі з`явилися б на вечірку з персональними протигазами для захисту від токсичних газів.

Не менш відповідальними за пермську трагедію повинні вважатися й виготовлювачі контрафактної піротехнічної продукції. Російські закони забороняють використовувати усередині приміщення відкритий вогонь: в усім світі саме він стає причиною подібних НП.

Іскра, використовувана у феєрверках, уважається «холодною», оскільки перебуває на межі загасання. Висота феєрверка, використовуваного в клубах, не перевищує півтора метрів, - але тільки у випадку, якщо виріб якісний. Якщо ж він контрафактний, то реагує на початок роботи різким спалахом; саме таке найчастіше й відбувається з китайськими феєрверками.

НАШІ НІЧНІ КЛУБИ ЩЕ НЕ БУЛИ «БРАТСЬКИМИ МОГИЛАМИ»

Найгучнішою НП зі смертельним результатом у розважальних закладах України була пожежа, що трапилася 7 травня цього року в дніпропетровському закладі «Метро Джекпот». Тоді згоріли заживо / обгоріли або задихнулися 8 молодих людей, ще один помер у лікарні. Шістьох потерпілих відвезли в міський опіковий центр і ще п`ятьох - в обласну клінічну лікарню ім. І. Мечникова.

Той нещасливий вечір 6 травня був «ігровим» у Лізі чемпіонів УЄФА. До закладу на проспекті Гагаріна, щоб повболівати за лондонський «Челсі» або «Барселону», прийшли близько 60 відвідувачів. По закінченні телетрансляції, приблизно о 23.45, більшість відвідувачів потягнулися до виходу або зовсім покинули заклад.

Коли о 0.30 задимів один із ігрових автоматів поблизу виходу, у залі залишалися 20 чоловік. Співробітники закладу спробували загасити полум`я звичайними вогнегасниками. Доки вони зрозуміли, що без МНС не обійтися, все приміщення вже було обкутано димом, що, як розповідали свідки трагедії, «опускався донизу», тобто, шансів урятуватися практично не було. З дев`яти жертв шестеро померли від ядухи (у тому числі оператор залу ігрових автоматів 1984 року народження, касир 1987 р.н. і охоронець 1981 р.н.), інші - від отриманих сильних опіків.

На місце НП прибули 6 відділень МНС: 57 рятувальників і 17 одиниць техніки. Пожежу ліквідували до 1.40. Як з`ясувалося, вогонь ушкодив 60 ігрових автоматів і внутрішні приміщення на площі 60 кв. метрів. Бігти від полум`я було нікуди: один із запасних виходів був забитий фанерою (про його існування знали тільки декілька працівників ТОВ), другий був замкнений на замок.

7 травня до Дніпропетровська прибув глава створеної в уряді надзвичайної комісії Олександр Турчинов, пізніше прилетіла й прем`єр Юлія Тимошенко, скасувавши до закінчення розслідування низку міжнародних візитів. За словами Юлії Володимирівни, кількість ігрових автоматів у двох ігрових залах «Метро Джекпот» на один квадратний метр перевищувала всі допустимі норми. Це стало причиною перевантаженості енергетичних систем і, у підсумку, пожежі.

Губернатор Дніпропетровської області Віктор Бондар видав розпорядження про заборону діяльності всіх без винятку казино, ресторанів, дискотек і нічних клубів на території регіону, які розташовувалися в житлових будинках. Таких виявився досить багато; а сам Дніпропетровськ за кількістю офіційно зареєстрованих «азартних» закладів випереджав навіть Київ!

Щоб «застовбити» для казино центральні вулиці Дніпропетровська й інших великих міст, їхні власники не шкодували грошей на перекуповування кафе, магазинів і ресторанів. Проте, будинків однаково не вистачало й доводилося викуповувати перші поверхи в багатоквартирних житлових будинках. Мери, за винятком деяких (наприклад, міського голови Вінниці Володимира Гройсмана), тільки заохочували такі дії підприємців. Київський градоначальник Леонід Черновецький й взагалі закликав жителів добровільно звільняти перші поверхи в центрі міста, мов, там можна розміщати розважальні заклади, від яких бюджет столиці буде істотно поповнюватися...

«КУЛЬГАВА КОНЯКА» ЗАТОПТАЛА КРАЙОВИЙ УРЯД

Після пожежі в пермському клубі в Москві, Санкт-Петербурзі й у деяких інших регіонах Росії вирішено посилити правила використання піротехніки. У Санкт-Петербурзі, починаючи з 14 грудня, вводиться «особливий протипожежний режим». Як значиться в розпорядженні губернатора Валентини Матвієнко, продавати феєрверки зможуть тільки спеціалізовані магазини на верхніх поверхах і не поруч із евакуаційними виходами. Всім організаціям, поза залежністю від форми власності, петербурзький уряд рекомендує провести позаплановий інструктаж серед своїх працівників і навчальну евакуацію з будинку. Організаціям порадили також перевірити всі засоби пожежогасіння й водопостачання. На час протипожежного режиму керівникам і начальникам варто відмовитися від робіт на вибухонебезпечних об`єктах, а також «залучити для боротьби з пожежами позаштатні аварійно-рятувальні формування й додаткові сили й кошти». Заборонене також «застосування піротехніки на відкритих територіях без узгодження з ГУВС по Санкт-Петербургові й Ленінградській області й ГУ МНС Росії по Санкт-Петербургові ».

У Москві в ці дні також іде масова перевірка клубів і барів. Судячи з перших результатів, навіть у центрі російської столиці є як мінімум з десяток клубів, де цілком могла б повторитися пермська трагедія. У досить великих приміщеннях, розрахованих на кілька сотень людей, зачинені вікна й завалені евакуаційні виходи. Спускатися на танцпідлогу можна тільки по кручених сходах, на яких важко розійтися навіть двом відвідувачам.

Мерія Москви заборонила використовувати петарди, феєрверки й інші піротехнічні вироби в міських культурно-дозвільних установах, де проводяться святкові заходи, у громадських місцях, у місцях масового зосередження людей, поблизу житлових будинків і проїзних частин вулиць. Зустріти Новий 2010 рік у якому-небудь московському клубі «у приватному порядку» можна буде лише з окремого дозволу московської адміністрації.

Тим часом уряд Пермського краю склав повноваження. Чиновники, які можуть вплинути на хід слідства за фактом трагедії, відсторонені від посад, інші продовжать працювати в статусі виконуючих обов`язки. Подав заяву про розірвання контракту й голова пермської адміністрації Аркадій Кац.

За вказівкою Слідчого комітету прокуратури РФ затримані особи, причетні до трагедії: власник «Кульгавої коняки» Анатолій Зак, комерсант Сергій Дербеньов (він організував піротехнічне шоу), арт-директор клубу Олег Феткулов і його дружина. Ще один підозрюваний - засновник кафе-бару «Кульгава коняка» Олександр Титлянов - під час пожежі отримав сильні опіки 70 поверхні тіла й був доставлений у лікарню медсанчастини №9 у важкому стані.

Анатолій Зак – відомий пермський підприємець із близького оточення місцевого кримінального авторитета Володимира Плотникова. У крайовому центрі володіє мережею магазинів будівельних матеріалів і об`єктами нерухомості. Починав свій шлях у бізнесі із приватного підприємництва. Нічний клуб-ресторан «Кульгава коняка», що належить Заку, відкрився в 2001 році. Після трагедії Зак спробував зникнути на приналежному його знайомому автомобілі; його піймали вже на кордоні Пермського краю біля селища Суксун. Після затримання він заявив, що не має стосунку до нічних подій, оскільки здавав клуб в оренду. Наразі Зак втримується в слідчому ізоляторі в Мотовиліхівському районі Пермі.

…А ПОПЕРЕДУ У ВСІХ НАС - НОВИЙ РІК!

У середовищі українського шоу-бізнесу важко знайти людину, яка б не була обізнаною про «вогненні» НП із колегами по ремеслу. Тільки впродовж останніх років «горіли» група «СКАЙ», Паша Гудимов із командою; ну а знаменита «концертна» пожежа за спиною Йосипа Кобзона в Національному палаці мистецтв «Україна» й взагалі може вважатись «класикою жанру»!..

У зв`язку із цим народний депутат Іван Стойко (фракція «Наша Україна»-«Народна самооборона») закликав Кабінет міністрів ініціювати проведення перевірки розважальних установ України «на предмет дотримання всіх правил безпеки » і вжити невідкладних заходів для усунення виявлених порушень.

За словами екс-губернатора Тернопільської області, на сьогоднішній день діють як легальні, так і нелегальні розважальні заклади. Їхні власники, швидше за все, будуть намагатися не усунути порушення, виявлені Держпожежнаглядом, а «вирішити питання» безпосередньо з конкретним інспектором. Тому Іван Михайлович нагадав: перевірка розважальних установ «не повинна викликати чергову хвилю поборів й хабарництва з боку контролюючих органів ».

- Крім суто контролюючих заходів, - сказав п. Стойко кореспондентові УНІАН, - необхідно провести серйозну розмову з керівництвом розважальних установ відносно правил використання піротехніки в закритих приміщеннях, тому що саме ігнорування цих самих правил і призвело до трагедії в російському нічному клубі.

За часів СРСР «пермська НП» неодмінно б спричинила хвилю серйозних перевірок у кожному з 27 українських регіонів.

На жаль, нині тільки в одному з них вирішено діяти „за зразком і подобою” Москви, Санкт-Петербурга, Хабаровська й інших російських міст.

Як виходить з повідомлення УНІАН-Крим, робоча група для перевірки дотримання вимог протипожежної безпеки нічними клубами створена за розпорядженням глави Севастопольської міської держадміністрації Сергія Куніцина. Рішення Сергія Володимировича було підкріплено наказом начальника управління цивільної оборони міста-героя. До складу групи, крім співробітників ГУ УМВС України в Севастополі, включені представники МНС, СЕС і податкової адміністрації.

Аналогічне розпорядження першого віце-прем’єра Олександра Турчинова з‘явилося лише у п’ятницю..

Тим, хто, незважаючи ні на що, однаково буде щовечора ходити на роботу в нічні клуби й дискозали, приятелі дарують... протигази й компактні вогнегасники. Принаймні, «холодні феєрверки» цій частини наших співвітчизників віднині не страшні...

Олег БАЗАК, для УНІАН