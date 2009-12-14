Найближчим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО внесе у парламент оновлений проект змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник глави держави у Верховній Раді Ігор ПОПОВ на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що у цьому проекті будуть враховані пропозиції, запропоновані під час його всенародного обговорення.

За словами І.ПОПОВА, під час обговорення проекту Конституції були запропоновані досить важливі пропозиції.