Українців стало менше 46 мільйонів

Чисельність населення України опустилася нижче позначки 46 мільйонів чоловік і на 1 листопада 2009 року склала 45 млн. 999 тис. 934 чол., повідомляє Державний комітет статистики України (на 1 жовтня ц.р. чисельність становила 46 млн. 11 тис. 345 чоловік - УНІАН).

Таким чином, за жовтень число українців скоротилося на 11 тис. 411 чол. (УНІАН: при цьому, поточного року число населення країни скорочувалося в середньому на 5-8 тис. чоловік щомісяця).

За даними Держкомстату, на 1 листопада чисельність міського населення України склала 31 млн. 536 тис. 444 чол. (на 1 жовтня – 31 млн. 528 тис. 567), кількість сільського населення – 14 млн. 463 тис. 490 чол. (14 млн. 482 тис. 778 чол.).

Довідка УНІАН. На 1 січня 2009 р. населення України становило 46 млн. 143,7 тис. чоловік (міське - 31 млн. 587,2 тис. чол., сільське - 14 млн. 556,5 тис. чол.).

На 1 листопада 2008 року населення становило 46 млн. 179 тис. 226 чоловік (міське - 31 млн. 592 тис. 830 чол., сільське - 14 млн. 586 тис. 396 чіл.). Таким чином, за рік (листопад до листопада) населення країни скоротилося на 180 тисяч чоловік.