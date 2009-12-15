Національний екзит-пол профінансують міжнародні донори

У дні виборів Президента України 17 січня та 7 лютого 2010 року, Консорціум “Національний екзит-пол 2010”, до якого входять Фонд “Демократичні ініціативи, Київський міжнародний інститут соціології ( КМІС) та Український центр економічних та політичних досліджень ім. Олександра Разумкова, проведуть Національний екзит-пол-2010.

Про це повідомив на прес-конференції директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ.

За його словами, опитування виборців проводитимуть КМІС і Центр Разумкова.

Планується опитати близько 13 тис. респондентів на 240 виборчих дільницях. Помилка вибірки не перевищить 2,5% для лідерів перегонів і буде в межах 0,7% - 1,5% для інших кандидатів. “Головна мета проекту - контроль за чесністю підрахунку голосів виборців”, - сказав І.КУЧЕРІВ.

За його словами, це вже буде 10 екзит-пол, організований фондом “Демократичні ініціативи”, перший екзит-пол був проведений в Україні під час парламентських виборів 1998 року.

Результати загальнонаціонального опитування будуть оприлюднені одразу після закриття виборчих дільниць. Уточнені результати екзит-полу планується оголосить близько 23.00.

Екзит-пол фінансується форумом міжнародних донорів, до якого на сьогодні входять такі організації: Міжнародний фонд “Відродження”, посольство Королівства Нідерландів в Україні, Національний фонд підтримки демократії, Фонд Ч.Ст.Мотта (США). “Ведуться переговори з іншими донорами, на сьогодні ми звернулися до 33 міжнародних організацій і фондів, які можуть здійснювати таке фінансування”, - сказав він. І.КУЧЕРІВ також зазначив, що організатори екзит-полу планують також звернутися до кандидатів в Президенти, представників бізнесу з тим, щоб зібрати решту коштів. Він висловив сподівання, що кошти будуть зібрані впродовж місяця. “За час проведення екзит-полів нас фінансували 15 донорів, це в основному міжнародні організації, і тепер ми б хотіли зібрати кошти з України, оскільки не можуть такі проекти постійно фінансувати лише міжнародні організації”, - додав він.

І.КУЧЕРІВ повідомив що на сьогодні є певні труднощі з фінансуванням і ще не вистачає близько півмільйона гривень. Всього бюджет проекту розрахований на 220 тис. дол.

Реалізація проекту перебуватиме під контролем Наглядової ради, до якої увійдуть вітчизняні та зарубіжні експерти.