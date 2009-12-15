«Прокурор із Баден-Бадена» звільнився з Генпрокуратури

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні підписав рапорт свого заступника Олександра ШИНАЛЬСЬКОГО про звільнення з посади за власним бажанням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Рапорт ШИНАЛЬСЬКОГО підписав генпрокурор. Він звільнений за власним бажанням з посади заступника генерального прокурора», - зазначили у прес-службі. Додавши при цьому, що О.ШИНАЛЬСЬКИЙ залишається в подальшому завідувачем однієї з кафедр Академії прокуратури, а також президентом Асоціації прокурорів України.

За даними прес-служби ГПУ, нова кандидатура на вакантну посаду поки не визначена. Нагадаємо, що заступник генерального прокурора України О.ШИНАЛЬСЬКИЙ подав 14 грудня генеральному прокурору рапорт з проханням про відставку за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня інтернет-видання «Українська правда» розмістило статтю народних депутатів від БЮТ, членів парламентського Комітету з питань правосуддя Андрія ПОРТНОВА, Святослава ОЛЕЙНИКА, Валерія ПИСАРЕНКА і Володимира ПИЛИПЕНКА про діяльність громадської організації «Українська асоціація прокурорів», Нібито ця організація звертається до керівників місцевих властей з проханнями виділити їй земельні ділянки або приміщення, а до бізнес-структур - по добродійну грошову допомогу. Наприклад, попросила землю у мера Алушти, а в «Української автомобільної корпорації» - 50 тис. грн. «на здійснення статутних завдань», серед яких - зміцнення правопорядку і дотримання верховенства права. При цьому автори статті надали фотокопії відповідних документів. Крім того, УП опублікувала фотокопію договору купівлі нерухомості в Баден-Бадені самим О.ШИНАЛЬСЬКИМ (депутати стверджують, що вартість покупки - 550 тис. євро).

4 грудня в інтерв`ю газеті «Сегодня» О.ШИНАЛЬСЬКИЙ підтвердив, що дійсно придбав житло у Баден-Бадені (Німеччина).

10 грудня з посиланням на свої джерела газета «Коммерсант-Украина» написала, що ряд співробітників Генеральної прокуратури звернулись до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і колегії ГПУ з проханням провести перевірку фактів шахрайства, нібито допущених заступником генпрокурора О.ШИНАЛЬСЬКИМ.

Голова парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ (БЮТ) заявив, що має у своєму розпорядженні інформацію про незадовільний стан справ у керівництві ГПУ.

"Йдеться не про одного, а про декількох заступників генерального прокурора, відносно яких у нас є велика кількість матеріалів, що свідчать про те, що їх діяльність має бути найретельнішим чином перевірена, і їй слід дати правову оцінку", – сказав він.

За даними В.ШВЕЦЯ, у числі цих заступників - О.ШИНАЛЬСЬКИЙ, Р.КУЗЬМІН і Віктор КУДРЯВЦЕВ.