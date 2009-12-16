ENEMO розпочинає в Україні місію зі спостереження за виборами

Міжнародна організація ENEMO розпочинає в Україні місію зі спостереження за президентськими виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам голова місії Таскин РАХІМБЕК.

За її словами, до України прибудуть 50 довгострокових спостерігачів, які займатимуться моніторингом виборчого процесу в усіх регіонах України. Вони будуть зустрічатися з представниками ЗМІ, громадських організацій, експертами, учасниками виборчого процесу.

Після закінчення місії буде представлено її звіт про діяльність в Україні.

Крім того, починаючи з 14 січня 2010 року, ENEMO буде направляти до регіонів України 400 короткострокових спостерігачів, які займатимуться моніторингом голосування, підрахунками голосів, фіксацією результатів, а також розглядом скарг та апеляцій у день виборів.

За словами Т.РАХІМБЕК, організація вже подала документи до Центральної виборчої комісії на реєстрацію представників ENEMO як офіційних міжнародних спостерігачів за ходом президентських виборів в Україні. За її словами, їх заявка зараз розглядається, і ENEMO сподівається, що в найближчий час ЦВК прийме позитивне рішення щодо реєстрації організації.

***Європейська мережа організацій, що спостерігають за виборами (ENEMO), - це група з 23 громадських організацій з 17 країн колишнього Радянського Союзу, Центральної та Східної Європи. Це позапартійні організації. Загалом організації-учасниці ENEMO спостерігали за більш ніж 200 виборами у своїх країнах і здійснювали моніторинг понад 110 виборів за кордоном.