Театралізована акція під приміщенням Верховного суду України

21 грудня 2009 року об 11 год. під приміщення Верховного суду України прийдуть справжнісінькі чорти. Мета їх прибуття на землю - дати суддям шанс у 2010 році виправити ситуацію із станом виконання рішень Європейського суду з прав людини. Пекельні створіння передадуть суддям гуманітарну допомогу у вигляді Європейської конвенції з прав людини.

Не секрет, що протягом 2009 року, Верховний суд проявив зневагу до принципів правосуддя та міжнародних зобов`язань України і принизив авторитет судової влади. Зокрема, він відмовився скасовувати рішення щодо засудження Олександра Яременка, хоча Європейський суд чітко вказав, що засудження було результатом несправедливого судового розгляду. У справі ж Луценка та Вергельського після рішення Європейського суду Верховний суд навіть відмовився переглянути вирок.

Слід зазначити, що цього року Верховний суд вже отримав від правозахисників найбільший Золотий Будяк як найбільший порушник прав людини.

Якщо судді не почнуть поважати принципи правосуддя та Європейську Конвенцію з прав людини, чорти обіцяють долучити до акції Вищі Сили.

Організатори акції:

Громадська кампанія > www.newcitizen.org.ua,

Українська Гельсінська спілка з прав людини www.helsinki.org.ua.