Україна знову програла справу в Європейському суді з прав людини

У порушенні права на справедливий суд звинуватила Україну європейська Феміда. Судді Європейського суду з прав людини зазначили, що не дивлячись на те, що позивач провів в українських судах майже 2 роки, фактично доступу до справедливого суду він не мав. Суди відмовилися розглядати його справу по суті, посилаючись на формальні підстави. Інтереси заявника в Європейському суд представляв виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.

Відомості про справу:

Починаючи з січня 1998 року підприємець Вадим Мацюк чомусь не сподобався Білоцерківській податковій міліції. Тому його фірму почали дуже часто перевіряти, а на самого Вадима була порушена кримінальна справа. Згодом, за рік, підприємця повідомили про те, що в його діях складу злочину не було. Тому кримінальну справу закрили.

Проте через перевірки, під час яких його майно та рахунки були заарештовані, Вадим Мацюк зазнав значної матеріальної та моральної шкоді. Фактично його дрібний бізнес був зруйнований. Завдану шкоду він і спробував стягнути з податківців через суд.

Судова тяганина тривала до 2003 року. Справа дійшла аж до Верховного суду. Проте жодна з судових інстанцій так і не визнала право позивача на отримання компенсації за незаконне порушення щодо нього кримінальної справи. Замість того українські суди в своїх рішеннях рекомендували Мацюку вирішити свої питання з податковою міліцією самому, витребувавши від них всі необхідні документи. Зокрема, суд вказував, що підставою розгляду мав стати формальний документ від податківців, що справа закрита за реабілітуючими обставинами, тобто за відсутністю складу злочину. Проте податківці не мали жодного бажання видавати жодних документів і направляли його з одного органу до іншого. Такий формальний підхід суду і визнаний порушенням права на доступ до правосуддя. Суд міг самостійно витребувати необхідні докумети й розпочати розгляд справи по суті. Замість цього його багато років пересиають з одного органу влади до іншого.

Після рішення Європейського суду українські судді змушені будуть справу переглянути, і, можливо, позивач навіть отримає справедливу компенсацію за завдану йому шкоду.

УГСПЛ