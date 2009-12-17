ЮНЕСКО оголосила конкурс "Свобода преси"

ЮНЕСКО оголосила конкурс з метою відзначити журналістів, які зробили істотний внесок у розвиток свободи преси і поширення інформації, а також забезпечити міжнародну популярність їхніх досягнень, повідомляється на сайті Громадського простору.

Прийом заявок до 15 січня 2010 року.

Нагорода ЮНЕСКО вручається людині, організації чи інституту, які зробили значний внесок у справу захисту та/або просування свободи преси в будь-якій точці земної кулі, особливо в разі небезпечних ситуацій.

Нагорода в розмірі 25 тисяч доларів США вручається щорічно на спеціальній церемонії: 3 травня 2010 р її вручать в Катарі на конференції, присвяченій Всесвітньому Дню свободи преси.

Анкету для висування кандидата можна заповнити тут.