Тренінг "Ми це можемо: права людини та механізми їх захисту"

РБФ "Резонанс" та ВГО "Дебатна Академія" оголошують набір учасників для участі у тренінгу "Ми це можемо: права людини та механізми їх захисту". Тренінг відбуватиметься поблизу Львова (cмт. Брюховичі) з 29 січня по 1 лютого 2010 року.

До участі у тренінгу запрошуються студенти вищих навчальних закладів м. Львова, а також передбачено можливість участі до 5 учасників з інших міст України.

Під час тренінгу учасники матимуть змогу ознайомитись із основними принципами та стандартами прав людини, проаналізувати стан дотримання окремих прав людини у їхньому середовищі, а також відпрацювати навики, необхідні для самостійного успішного захисту прав людини в щоденному житті.

Участь у тренінгу безкоштовна. Організатори покривають транспортні витрати учасників з інших міст (за умови відвідання усіх занять), а також забезпечують проживанням у двомісних номерах, харчуванням та роздатковими матеріалами.

Заняття проводитимуть випускники навчальних програм Міжнародного центру освіти з прав людини "Equitas" Олександра Матвійчук (м. Київ) та Олена Грабовська (м. Львів).

Охочі взяти участь у тренінгу до 10 січня мають відіслати заявку на адресу: resonancef@gmail.com.

Кількість місць для участі у тренінгу обмежена. Організатори залишають за собою право відбору учасників на підставі заповнених анкет.

Запрошення для участі у тренінгу будуть надіслані до 12 січня 2010 року.

З усіх питань, пов`язаних із поданням заявок, просимо контактувати з організаторами тренінгу за адресою: resonancef@gmail.com

Координатор семінару - Олена Грабовська.

Тренінг здійснюється за фінансової підтримки Уряду Канади, наданої через Канадську агенцію із міжнародного розвитку (CIDA) в рамках угоди про підтримку з Equitas – Міжнародним центром освіти з прав людини (Монреаль, Канада).