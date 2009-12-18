Україну закликали вирішити проблему невиконання рішень судів

Комітет міністрів Ради Європи закликає органи державної влади України вирішити проблему невиконання рішень національних судів.

Як повідомили УНІАН у представництві Ради Європи в Україні, Комітет міністрів Ради Європи (керівний орган цієї організації – УНІАН) ухвалив другу проміжну резолюцію щодо 324 справ проти України, порушених у Європейському суді з прав людини стосовно невиконання або тривалого виконання остаточних рішень національних судів, винесених проти держави.

У документі комітет зауважив, що неефективність судової системи України внаслідок невиконання рішень національних судів становить велику небезпеку не лише для верховенства права, а й підриває довіру громадян до судової системи.

Як ідеться у резолюції, органи державної влади України упродовж здійснення нагляду за виконанням вказаних рішень повідомляли комітет про низку ініціатив, направлених на вирішення цієї проблеми. “Проте задовільних результатів щодо їх реалізації досягнуто не було. Крім того, ці ініціативи стосувалися лише деяких специфічних аспектів комплексної проблеми невиконання рішень національних судів”, - констатують у Раді Європи.

Грунтуючись на вищезазначеному, комітет повторив заклики до органів державної влади України – на вищому рівні дотримуватися своїх політичних зобов’язань вирішити проблему невиконання рішень національних судів.

Комітет також рішуче закликав українську владу якнайшвидше вжити необхідних заходів, у тому числі запровадити в пріоритетному порядку засіб національного захисту, який би забезпечив адекватне та достатнє відшкодування відповідно до вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як нагадують у РЄ, відповідно до ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава-відповідач зобов’язана виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Нагляд за дотриманням цього зобов’язання здійснює Комітет міністрів Ради Європи.