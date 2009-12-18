Судовий процес над активістам «Збережемо старий Київ»

21 грудня має відбутися суд над активістами ініціативи «Збережемо старий Київ» Андрієм та Сергієм Мовчанами. За учать у акції протесту на захист парку їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Ймовірно, це буде останнє засідання у судовому процесі, на якому буде оголошено вирок. Також на суді буде допитаний слідчий Іван Дьордяй, який відкрив цю кримінальну справу.

На знак підтримки Андрія і Сергія Мовчанів 21 грудня під будівлею Солом’янського районного суду буде організовано акцію солідарності із підсудними. Суд пройде за адресою вул. Шутова, 1. Початок засідання о 14:00. Збір на акцію призначено на 13:30.

На попередніх судових засіданнях захист надав усі документи, які, на його думку, засвідчують законність дій протестувальників. Свідками з боку захисту виступили жителі прилеглого до парку масиву, соціальні активісти, журналісти та представники райради. За їх свідченнями, брати Мовчани не порушували закон, а разом з іншими мешканцями району відстоювали парк від знищення. Також солідарність із підсудними висловили кілька екологічних та лівих рухів Європи, а в Братиславі та Москві пройшли акції солідарності із Мовчанами.

Нагадаємо, понад рік тому, 6 червня 2008 р., «Збережемо старий Київ» проводила акцію проти забудови парку по вул. Уманській. Активісти разом з місцевими жителями протестували проти вирубки зеленої зони та приватизації суспільного простору. В ході акції її учасники демонтували паркан навколо незаконного будівництва храмового комплексу. Це було зроблено з метою привернення уваги громадськості до бездіяльності влади.

Іще задовго до цього мешканці вулиці неодноразово намагалися оскаржити рішення Київради про відвід землі – збирали підписи, проводили громадські слухання, звертались в суди. Однак на їх вимоги чиновники відповідали відписками. Навіть коли міська прокуратура визнала виділення земельної ділянки незаконним, будівництво все одно тривало. Саме це змусило людей вдатися до таких радикальних дій, як демонтаж паркану.

Через півгодини після завершення акції брати Андрій та Сергій Мовчани були грубо затримані співробітниками міліції. Без пояснень їх доправили до Солом’янського РУ ГУ МВС, де звинуватили у злісній непокорі міліції. Днем пізніше без відома адвоката їх таємно вивезли на суд, де присудили до адміністративного штрафу. Щонайшвидшому звільненню активістів також допомогло втручання омбудсмена Ніни Карпачової, котра визнала правомірними дії протестувальників. Але через кілька місяців проти Андрія та Сергія міліція порушила кримінальну справу за ст. 296 ч.2 КК – “Хуліганство, вчинене групою осіб”, яке карається позбавленням волі строком до 4 років.

Учасники ініціативи «Збережемо старий Київ» та члени Незалежної студентської профспілки «Пряма дія» заявляють, що кримінальне переслідування їх товаришів означає не що інше, як факт репресій проти активних громадян.

«Вдаючись до акцій прямої дії, нам неодноразово вдавалось домагатися відміни варварської забудови. Подібним чином була врятована Пейзана алея і зупинено руйнування Жовтневої лікарні. Крім того забудовники вже намагались репресувати учасників протесту по вул. Гончара, де також був демонтований паркан. Але суд визнав правоту протестувальників», - йдеться повідомленні.

Активісти вважають, що акція протесту на вул. Уманській була спрямована на захист суспільних інтересів і проходила без порушення закону зі сторонни активістів. «Явну неповагу до суспільства виказують саме забудовники, котрі дозволяють собі приватизувати спільну власність, вирубати парки, забудовувати дитячі майданчики, знищувати пам’ятки архітектури», - стверджують борці із забудовою ущільнення.

Тел. підсудних:

8 (063) 478-41-85 – Андрій

8 (093) 459-55-43 – Сергій