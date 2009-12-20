Як впливають інновації на розвиток підприємств

В Україні є приклади підприємств, які працюють, використовуючи інноваційні технології, однак їх не багато.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту інтелектуальної власності, про це заявив голова цього департаменту Микола ПАЛАДІЙ, відкриваючи семінар-презентацію інструментарію Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тему: "Рекомендації щодо підсилення ролі малих та середніх інноваційних підприємств у загальному добробуті країн СНД", розроблений за підтримки відділу Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) з питань співпраці з деякими країни Європи та Азії.

За словами М.ПАЛАДІЯ, заохочення інновацій з боку держави – це складова переходу економік пострадянських країн від індустріальних до інформаційних. "У наступному році ми плануємо провести значну роботу в цьому напрямі, зокрема, видати тематичні брошури, провести низку навчально-практичних семінарів, де виступлять бізнесмени, які мають досвід у впровадженні інноваційних технологій у виробництво", - сказав він.

Як поінформував провідний юридичний радник ВОІВ Сергій Зотін, презентація вищезгаданого інструментарію є завершальним етапом у проведених ВОІВ дослідженнях ситуації з просуванням інновацій у малих та середніх підприємствах. Рекомендації є спробою узагальнено представити найбільш прийнятні для країн СНД організаційні, інституційні, податкові, фінансово-кредитні та інші важелі, які може бути використано з метою посилення їхньої інноваційної складової.

"У процесі розробки рекомендацій з підсилення інноваційної спрямованості економік ми узагальнили досвід усіх країн СНД, врахували поради наших експертів, а також детально вивчили законодавчу базу та стан інноваційного розвитку", - зазначив керівник управління економіки і фінансів Державного агентства інтелектуальної власності Республіки Молдова Юрій БАДИР.

На його думку, серед країн СНД Україна зробила дуже значні кроки на шляху стимулювання інноваційного розвитку. "Особливо помітним є набуття досвіду у формуванні діяльності науково-технічних парків, розбудови інфраструктури інноваційної діяльності. Але, звісно, є й проблеми, які однакові для всіх країн СНД. Створення конкурентного середовища, демонополізація більшості галузей, формування інфраструктури, відповідне фінансування – це ті кроки, які кожній країні необхідно пройти цим складним шляхом. А також потрібно надати інноваційного характеру всій економіці, а також економічній політиці держави в цілому", - зауважив Ю.БАДИР.

Власним баченням посилення ролі малих та середніх інноваційних підприємстви поділився і начальник управління Роспатенту Анатолій КОРОЛЬОВ: "У Російській Федерації вже прийнято декілька законодавчих актів у сфері інноваційної політики, є державна програма, виділяються кошти на розвиток цієї галузі. Маємо надію, що таку програму найближчим часом буде прийнято й в Україні".