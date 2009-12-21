У Росії заборонили рекламувати аборти біля спортивних споруд

У Росії обмежується реклама абортів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав Федеральний закон «Про внесення змін до статті 24 Федерального закону «Про рекламу», які встановлюють додаткові обмеження щодо реклами медичних послуг зі штучного переривання вагітності.

Закон прийнятий Держдумою 11 грудня 2009 року і схвалений Радою Федерації 16 грудня 2009 року

Зокрема, забороняється розміщення реклами абортів у призначених для неповнолітніх друкованих виданнях, аудіо- і відеопродукції, в теле- і радіопрограмах, під час кіно- і відеообслуговування, на всіх транспортних засобах загального користування і на об`єктах транспортної інфраструктури, у дитячих, освітніх, санаторно-курортних, оздоровчих організаціях, фізкультурно-оздоровчих і спортивних спорудах і на відстані ближче, ніж сто метрів від них, а також у ряді інших випадків.