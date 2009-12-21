На рабській праці зеків заробляють мільйони гривень на рік

Правозахисники твердять про рабську працю засуджених у колоніях, яких часто б`ють та тримають карцерах за невиконання робіт.

В українських колоніях процвітає рабська праця арештантів, обсяги якої сягають десятків мільйонів гривень на рік.

Про це твердить член наглядової ради департаменту виконання покарань правозахисник Богдан Хмельницький. Він збирається передати чиновникам сотні скарг на рабські умови праці за ґратами.

"Ось один з випадків: працюють по 15 годин на день, мають три вихідних на рік – Новий рік, день Незалежності та Пасха", - каже правозахисник.

Україна офіційно рабів не утримує, отже і змушувати працювати тюремники не мають права. Утім за логікою кримінально виконавчого кодексу, арештанти повинні відпрацювати власне утримання.

За словами юриста Дениса Ципина, в той же час, гроші на харчування засуджених виділяють з бюджету.

У чиновників місцевого рівня своє пояснення: 6 гривень на добу для харчування засуджених, котрі надходять з бюджету, – мізерна сума. Тож зеки і змушені відпрацьовувати харчі.

За словами арештанта 76-ої виправної колонії на Рівненщини Армена Заняна, засуджених, котрі не виконують виробничі плани з вироблення бруківки з граніту, переселяють на два тижні до карцеру, а часто просто б`ють.

У мене немає жовчного міхура. Печінку мені тут відбили, возили до Львова на операцію", - розповів Занян.

Керівництво колонії, спростовує ці заяви і повідомляє, що засуджений Занян неодноразово порушував режим.

"Він хоче щоб в колонії керувала не адміністрація, а засуджені – тобто із так званої червоної зони (зона, підконтрольна адміністрації – ред.) хоче зробити чорну", - розповів керівник 76-ої колонії Володимир Рак.

Сам засуджений переконує, що його репутацію, як і багатьох інших зеків, навмисно псують. Порушника дисципліни не випустять на волю достроково, бо просто не вигідно звільняти рабську силу.

З майже 140 тисяч в Україні за ґратами щодня працюють 35 тисяч ув`язнених. Вони витесують бруківку, збирають меблі, шиють спецодяг і вирощують худобу. Отримати замість покарання середню зеківську зарплату – 267 гривень, для багатьох арештантів нездійснена мрія.

Товарів по всій Україні зеки виготовляють на десятки мільйонів гривень. Частина цих грошей іде на відшкодування судових позовів і аліментів, іншу проїдають.

ТСН