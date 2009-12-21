Чи має право міліція затримувати бродяг?

До Конституційного Суду України надійшло подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо конституційності права міліції затримувати бродяг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, 17 грудня суд отримав подання Омбудсмана щодо відповідності Конституції абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року № 565-XII, яким міліції надано право «затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, строком до 30 діб за мотивованим рішенням суду».

Згідно з Регламентом КС, подання передано на вивчення в Секретаріат суду.