95 відсотків вчителів заявляють про насильство серед дітей

95 відсотків педагогів підтверджують наявність проблеми насильства серед дітей.

Про це УНІАН повідомили в громадській організації "Жіночий консорціум України" із посиланням на результати дослідження «Насильство в школі: проблеми та допомога, якої потребують діти та вчителі у їх розв’язанні», яке проводилося Жіночим консорціумом України протягом осені 2009 року в чотирьох областях України: Вінницькій, Кіровоградській, Київській та Черкаській.

За словами дитячого психіатра Євгенії ДУБРОВСЬКОЇ, загалом діти та вчителі мають різні погляди щодо того, де найчастіше трапляється насильство з дитиною: вчителі основним місцем називають родину, тоді як діти говорять, що найчастіше зазнають насильства саме в школі та на вулиці.

Більше третини позитивно відповіли на запитання «Чи зазнають діти, з якими Ви працюєте, насильства?». Це підтверджують і самі діти - приблизно третина з них зазначила, що не тільки регулярно зазнає насильства, а й не отримує адекватної допомоги в такій ситуації.

«Одночасно, відповіді вчителів свідчать про недостатній рівень залучення сторонніх ресурсів для розв’язання проблеми насильства серед дітей: фахівців центрів соціальних служб та служби у справах дітей, тобто про спроби залагодити конфлікти виключно на рівні школи, без загального розголошення ситуації», - зазначила представниця харківської організації «Громадська альтернатива» Марія ЯСЕНОВСЬКА.

На думку експертів, це ще раз підтверджує недієвість механізму взаємодії соціальних служб, закладів охорони здоров’я, міліції та освіти, закладеного у Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення.

«Результати цього аналізу буде покладено за основу подальшої практичної роботи з вчителями та дітьми двадцяти шкіл, яка має за мету сприяти створенню більш безпечного середовища в школі», - підсумувала голова Жіночого консорціуму України Марія АЛЄКСЄЄНКО.

Довідка УНІАН. Аналіз «Насильство в школі: проблеми та допомога, якої потребують діти та вчителі у її розв’язанні» підготовлено Всеукраїнською громадською організацією «Жіночий консорціум України» спільно з Вінницькою громадською організацією «Пані Всесвіт», Кіровоградською дитячою екологічною громадською організацією «Флора», Коаліцією молодіжних громадських організацій «Молода Черкащина» в рамках проекту «Попередження насильства в школі», який здійснюється за фінансової та експертної підтримки Шведської громадської організації «Save the Children Sweden» в чотирьох областях України: Вінницькій, Кіровоградській, Київській та Черкаській. Проект впроваджується в партнерстві з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.