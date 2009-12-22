Наритий нардепами компромат на Інтер не можна показувати навіть Раді?

Зібрані Тимчасовою слідчою комісією “з питань розслідування обставин смерті народного депутата України IV скликання І. Плужникова та заволодіння невідомими особами акціями телекомпанії Інтер” матеріали не можна оголошувати навіть на засіданні Верховної Ради. Бо це може спричинити “політичний тиск на діяльність телеканалу «Інтер» та обмеження свободи слова в Україні”. Такого висновку дійшли бютівці Андрій Портнов та Валерій Писаренко.

Нардепи зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про припинення діяльності ТСК по Інтеру та передачу зібраних нею матеріалів “до правоохоронних та інших органів державної влади для подальшого розслідування та вжиття відповідних заходів реагування” без розгляду матеріалів у сесійній залі.

У пояснювальній записці до проекту постанови автори вказують, що “оприлюднення висновків Тимчасової слідчої комісії в умовах підготовки до початку президентської кампанії може призвести до тиску на свободу слова, а також до використання встановлених комісією обставин і фактів для протиправного впливу на керівництво та журналістів телеканалу «Інтер» з метою формування його інформаційної політики в напрямку вирішення окремими політичними силами своїх завдань”.