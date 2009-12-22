Відбір на навчання відеоінтерв‘юерів жертв порушень прав людини

Вінницька правозахисна група починає залучення громадських активістів та правозахисників до участі у відеодокументуванні порушень прав людини та запису відеоінтерв‘ю з жертвами таких порушень. Така ініціатива – не тимчасовий проект, а розрахована на тривалий час діяльність громадських активістів та правозахисників, яка має на меті не лише інформування суспільства про порушення прав людини, але й, насамперед, висвітлення боротьби за відновлення прав людини.

Відібраних активістів, буде запрошено у м.Вінницю, де в період з 22 по 24 січня 2010 року відбудеться триденний семінар із відеодокументування порушень прав людини та відеоінтерв‘ювання жертв. Вінницька правозахисна група повністю відшкодує вартість проїзду відібраних учасників на семінар (автобусним та залізничним транспортом (купе), а також забезпечить безкоштовним проживанням та харчуванням, навчанням і учбовими матеріалами.

Для участі в семінарі та подальшій діяльності в проекті потенційні учасники повинні відповідати наступним критеріям:

Не бути державним службовцем.

Розуміти та визнавати універсальність та неподільність усіх прав людини, які містяться в Загальній Декларації прав людини, та Європейській Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Бути впевненим у важливості відеодокументування порушень прав людини та бажати займатися такою діяльністю.

Розуміти, що ініціатива включатиме запис інтерв‘ю з жертвами порушень прав людини за уніфікованою методикою, оприлюднення інформації в мережі інтернет на спеціальному веб-сайті та подальше висвітлення професійної діяльності, спрямованої на захист жертв порушень прав людини.

Бути готовими працювати безкоштовно.

Бути власником, або мати доступ до безперешкодного користування відеокамерою цифрового формату (класу DV та вище). Мінімальний комплект обладнання включає (відеокамера, штатив, 1-2 мінімікрофони для відеокамери). Бажано (не обов‘язково) мати доступ до широкосмугового каналу в мережі інтернет (швидкість 256/256 Кбіт/сек та вище). В особливих випадках для участі у навчанні будуть відбиратися особи, які не мають постійного доступу до відеокамери, проте навіть для таких осіб обов‘язковим є виконання усіх завдань відбору, вказаних нижче.

Працювати з напарником, який виконуватиме функції відеооператора (технічного асистента). Як мінімум один (бажано - обидва) член команди повинен мати базовий досвід роботи з відеокамерою, яку планується використовувати в роботі.

Бути членом, волонтером правозахисної громадської організації, чи співпрацювати з такою організацією (необхідно надати рекомендаційний лист відповідної організації). Метою діяльності є не лише відеодокументування інформації про порушення прав людини, але й висвітлення діяльності, спрямованої на захист жертв порушень прав людини.

Якщо УСІ вказані вище критерії можуть бути застосовані у Вашому випадку, для реєстрації в конкурсі Ви повинні зробити наступне:

Заповнити реєстраційну форму кандидата.

Разом з оператором зняти на відеокамеру, яку планується використовувати, короткий відеосюжет, що міститиме Ваш мотиваційного виступ. У виступі необхідно повідомити про те, чому Вас цікавлять права людини, та які можливості може відкривати перед правозахисниками та громадськими активістами техніка відеоінтерв‘ю з жертвами порушень прав людини. Мови відеоролику – українська чи російська. Ви маєте самостійно оцифрувати вказаний відеоролик та викласти його на будь-який прийнятний для Вас сайт безкоштовного відеохостингу (наприклад, www.youtube.com ) Наявність відеосюжету, відзнятого Вами, є абсолютно обов‘зковою, заявки без сюжету розглядатися не будуть! Бути готовими в разі схвалення Вашої кандидатури, прибути у Вінницю (попередньо 22-24 січня 2010 року) для участі в семінарі ОБОВ‘ЯЗКОВО з Вашою відеокамерою і одним робочим носієм для запису на неї (касета, диск, карта пам‘яті тощо).

Вінницька правозахисна група організує навчання методиці відеодокументування порушень прав людини та проведення відеоінтерв‘ю з жертвами порушень прав людини, Крім того, організація буде фінансово підтримувати кілька найбільш цікавих зйомок відеоінтерв‘ю, зроблених кожним учасником семінару, надасть можливість безкоштовного відеохостингу та технічної обробки відзнятого матеріалу, буде висвітлювати інформацію про допомогу жертвам порушень прав людини, які стануть героями Ваших матеріалів. Відеодокументування буде проводитись за найавторитетнішими у світі методиками, розробленими організацією «Свідок» та «Фундацією візуальної історії».

За додатковою інформацією звертайтеся:

Дмитро Гройсман

Вінницька правозахисна група

Козицького 54/1

Вінниця, 21050

Тел. +380-63-2208055,+380-67-2846450

Факс: +380-432-670504

Email: vpg@ukr.net