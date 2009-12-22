На Дніпропетровщині 18 людей заявляють, що їх звільнили через українську мову

18 працівників однієї з комерційних фірм Дніпропетровщини заявляють, що їх звільнили, бо вони розмовляли українською.

Написати заяви за власним бажанням своїх "ідеологічних противників" нібито змусив російськомовний власник фірми. Сказав, що мова шкодить бізнесу.

Юрій Щербак – звільнений заступник голови правління акціонерної компанії, каже: "Ми будівельна компанія, а Україну мають розбудовувати тільки чисті українці. Ми ввели у себе українську мову, вивчали українську історію".

Колишні працівники хваляться, на виробництві запровадили курси вивчення української мови, корпоративи проходили суто у національному стилі, у цехах регулярно з`являлась "свіжа" наочна агітація.

Проте, стверджують звільнені, такий підйом національної свідомості не сподобався вищому керівництву. Власник фірми вимагав спілкуватись тією мовою, якою звертаються клієнти. Мовляв, у східному шахтарському регіоні наполегливе спілкування українською їх відлякує. До того ж, це правило звичайної ввічливості. Україномовні співробітники образились.

Суперечка набула настільки принципового значення, що "справжні" українці або пішли самі, або були звільнені.

Голова компанії Ігор Слюнков каже, що звільнення відбулося зовсім з іншої причини: " Ми на загальних зборах прийняли нову сратегію розвитку підприємства, а заступник глави правління сказав, що відмовляється підкоритися рішенню акціонерів і виконувати її не буде. Ну, тут, природно є тільки один вихід - він іде".

Саме після цього і виникло це національне питання, яке раніше ніколи не стояло на порядку денному. Голова правління стверджує - до національно свідомих робітників ставився лояльно . Хоча часто до нього доходила дуже тривожна інформація.

Зараз сторони конфлікту готуються до судової війни. Колишні працівники вже подали позови до суду про незаконне звільнення з вимогами відновлення на посадах, а також заяви до прокуратури про порушення конституційного права на вживання рідної мови.

Керівництво ж готове відповісти позовом про плямування репутації та свідоме заподіяння збитків, до яких неминуче призводить загострення цього конфлікту.

ТСН