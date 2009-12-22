Прес-конференція «Соціальна нерівність в оцінках населення України»
24 грудня 2009 року о 14.00 у приміщенні Українського національного інформаційного агентства — Укрінформ відбудеться прес-конференція «Соціальна нерівність в оцінках населення України».
Організатор прес-конференції — Центр «Соціальні індикатори».
Учасники:
Світлана Бабенко — к.с.н., доцент, докторантка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
Ольга Іващенко — к.ф.н., старший науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України;
Сергій Макеєв — д.с.н., завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАНУ;
Володимир Паніотто — д.ф.н., професор НаУКМА, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
До участі запрошуються політики, журналісти, представники виборчих штабів, викладачі та студенти соціальних і гуманітарних дисциплін.
Всі учасники прес-конференції отримають брошуру «Соціальна нерівність в оцінках населення України», підготовлену на основі результатів опитування КМІС в рамках Міжнародної програми соціальних досліджень (ISSP 2009/2010).
Проведення дослідження, підготовка публікації та її оприлюднення стало можливим завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження».
Час проведення прес-конференції з 14-00 до 15-00.
Адреса: Київ, вул. Б Хмельницького, 8/16.
Контакти організаторів: тел/ф+38044 5373376, e-mail: social.indicators@gmail.com