24 грудня 2009 року о 14.00 у приміщенні Українського національного інформаційного агентства — Укрінформ відбудеться прес-конференція «Соціальна нерівність в оцінках населення України».

Організатор прес-конференції — Центр «Соціальні індикатори».

Учасники:

Світлана Бабенко — к.с.н., доцент, докторантка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

Ольга Іващенко — к.ф.н., старший науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України;

Сергій Макеєв — д.с.н., завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАНУ;

Володимир Паніотто — д.ф.н., професор НаУКМА, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

До участі запрошуються політики, журналісти, представники виборчих штабів, викладачі та студенти соціальних і гуманітарних дисциплін.

Всі учасники прес-конференції отримають брошуру «Соціальна нерівність в оцінках населення України», підготовлену на основі результатів опитування КМІС в рамках Міжнародної програми соціальних досліджень (ISSP 2009/2010).

Проведення дослідження, підготовка публікації та її оприлюднення стало можливим завдяки фінансовій підтримці Міжнародного фонду «Відродження».

Час проведення прес-конференції з 14-00 до 15-00.

Адреса: Київ, вул. Б Хмельницького, 8/16.

Контакти організаторів: тел/ф+38044 5373376, e-mail: social.indicators@gmail.com