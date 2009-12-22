Сину депутата в`язниця не загрожує

Апеляційний суд Криму відхилив апеляційні скарги прокуратури і батька загиблої мотоциклістки Ганни Мішуткіної, залишивши без змін вирок Залізничного райсуду Сімферополя стосовно сина депутата Сімферопольської міської ради Віталія ФАЙНГОЛЬДА.

Про це кореспонденту УНІАН по телефону повідомив Валерій ЮРЧЕНКО, адвокат Олександра ГОППЕ - батька дівчини.

Суд не пояснив причину відмови у задоволенні скарг. Обгрунтування рішення апеляційна інстанція направить до Залізничного райсуду, захисник зможе одержати документи, орієнтовно, в середині січня 2010 року.

Потім рішення суду можна буде ще раз оскаржити, але вже у Верховному Суді України. «Бажання (звернутися до ВСУ) є, звичайно», - сказав батько дівчини УНІАН.

ГОППЕ уточнив, що вимагав в суді справедливого покарання для ФАЙНГОЛЬДА і виплати компенсації в повному обсягу.

Вночі 16 вересня 2008 року в Сімферополі сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. Після удару Bentley здійснив зіткнення з двома машинами, а Suzuki відкинуло на ще один автомобіль. Мотоциклістка померла на місці ДТП. Як встановили експерти, Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.

6 листопада 2009 року Залізничний райсуд Сімферополя засудив ФАЙНГОЛЬДА до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на три роки, вирішивши при цьому звільнити його від покарання з випробувальним терміном два роки. Суд визнав обопільну форму вини учасників аварії.

Колишній чоловік Мішуткіної Денис МІШУТКІН, під опікою якого перебуває її неповнолітня донька, одержав від ФАЙНГОЛЬДА 500 тис. грн. і не має до нього претензій.

Батько Мішуткіної вимагав виплатити йому 500 тис. грн. компенсації моральної шкоди. Від ФАЙНГОЛЬДА ГОППЕ одержав в сукупності 125 тис. грн. Суд відмовив йому в задоволенні позову про стягнення компенсації.