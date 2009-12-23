Верховний Суд вимагає передати справу мажора з Криму до Запоріжжя

Верховний Суд України ухвалив рішення про розгляд в Апеляційному суді Запорізької області справи про аварію за участю сина депутата міської ради Сімферополя Віталія ФАЙНГОЛЬДА, внаслідок якої загинула мотоциклістка Ганна Мішуткіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління МВС у Криму.

«Верховний Суд України зобов`язав Апеляційний суд Криму направити матеріали кримінальної справи до Апеляційного суду Запорізької області», - зазначається у повідомленні.

«Не виконання Апеляційним судом АРК рішення Верховного Суду України про передачу справи ... стане підставою для скасування відмови у задоволенні апеляційної скарги потерпілого Олександра ГОППЕ, винесеної 22 грудня», - додали у міліції.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 вересня 2008 року в Сімферополі сталася аварія з участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. Після удару Bentley зіткнувся ще з двома машинами, а Suzuki відкинуло на ще один автомобіль. Мотоциклістка Г.Мішуткіна померла на місці ДТП. Як встановили експерти, Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.

6 листопада 2009 року Залізничний райсуд Сімферополя засудив В.ФАЙНГОЛЬДА до трьох років позбавлення волі з позбавленням права управляти транспортом на три роки, вирішивши при цьому звільнити його від покарання з випробувальним терміном два роки. Суд визнав обопільну форму вини учасників аварії.

Колишній чоловік Г.Мішуткіної Денис МІШУТКІН, під опікою якого перебуває неповнолітня дочка загиблої, одержав від В.ФАЙНГОЛЬДА 500 тис. грн., і не має до нього претензій.

Батько Г.Мішуткіної вимагав сплатити йому 500 тис. грн. компенсації за моральну шкоду. Від В.ФАЙНГОЛЬДА О.ГОППЕ одержав у сукупності 125 тис. грн. Суд відмовив йому в задоволенні позову про стягнення компенсації.

У грудні начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до Верховного Суду України з проханням змінити підсудність справи про аварію.

22 грудня Апеляційний суд Криму відхилив апеляційні скарги прокуратури і батька загиблої мотоциклістки, залишивши без змін вирок райсуду.