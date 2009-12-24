Львівські вчителі повернули собі гроші через Європейський суд

Сім дрогобицьких вчителів, що вже виграли справу, отримають від держказначейства по 600 євро, і ще одна львівська вчителька вже отримала тисячу євро, повідомляє "Німецька хвиля".

На розгляді перебувають ще з два десятки справ освітян з Львівщини. Приблизно стільки ж справ вже виграли українські вчителі загалом в України: позови були з Нової Каховки, Сум та Олександрії, повідомив Соколов.

До кінця тижня до суду буде скеровано ще п`ять скарг від львівських освітян, яким затягують виплати згідно з рішеннями.

Загалом до Європейського суду звернулися 62 вчителі з Львівщини, але практично половина з них в силу різних обставин відмовилася від процесу, переконує голова Конфедерації вільних профспілок Львівщини Андрій Соколов.

Основна причина відмов - це погрози, залякування та психологічний тиск, а кількох освітян змусили написати письмові заяви про відмову.

"Ми повідомили про методи впливу на вчителів до Європейського суду, і про те, що заяви взято під тиском. Суд прийняв нашу аргументацію", - заявив Соколов.

Керівник головного управління освіти Львівщини Павло Хобзей заперечив будь-який тиск на вчителів зі свого боку, додаючи, що "на цю тему навіть розмови не було". Він також повідомив, що виплати вчителям закінчилися вже цього року.

Допоки тривав процес у міжнародній інституції, майже 90% вчителів управління освіти вже виплатило заборговані гроші, каже Соколов. Але судові рішення освітян держава виконувала впродовж семи років, і ці гроші знецінилися в десяток разів, додає голова профспілки. А відтак, подаючи позови, вчителі розраховували на моральну компенсацію.