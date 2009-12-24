ВР хоче заборонити всиновлення українських дітей іноземцями

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності наполягає на введенні мораторію на всиновлення українських дітей іноземцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі цього комітету, депутати створили робочу групу для детального вивчення ситуації з контролю над долею всиновлених і вивезених з України дітей, а також прийняли рішення винести на розгляд ВР проект постанови про введення тимчасової заборони на всиновлення українців іноземними громадянами.

Члени Комітету визнали незадовільною роботу державних контролюючих органів, зокрема, МВС, прокуратури, Міністерства з питань сім`ї, молоді і спорту, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, що повинні стежити за долею українських дітей, яких всиновили і вивезли за кордон іноземці.

Протягом 18 років української незалежності іноземцями було всиновлене і вивезено за кордон 20 тис. 546 українських дітей у 36 країн світу. Найбільше – до США, Італіі, Іспанії і Франції.

Тим часом подальша доля всиновлених дітей майже завжди залишається невідомою, констатували члени профільного комітету. Повна відсутність контролю над дітьми призводить до злочинних наслідків.