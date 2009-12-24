ВР хоче заборонити всиновлення українських дітей іноземцями

19:02, 24 грудня 2009
Права людини
0 0

За роки незалежності за кордон поїхали 20,5 тис. дітей

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності наполягає на введенні мораторію на всиновлення українських дітей іноземцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі цього комітету, депутати створили робочу групу для детального вивчення ситуації з контролю над долею всиновлених і вивезених з України дітей, а також прийняли рішення винести на розгляд ВР проект постанови про введення тимчасової заборони на всиновлення українців іноземними громадянами.

Члени Комітету визнали незадовільною роботу державних контролюючих органів, зокрема, МВС, прокуратури, Міністерства з питань сім`ї, молоді і спорту, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, що повинні стежити за долею українських дітей, яких всиновили і вивезли за кордон іноземці.

Протягом 18 років української незалежності іноземцями було всиновлене і вивезено за кордон 20 тис. 546 українських дітей у 36 країн світу. Найбільше – до США, Італіі, Іспанії і Франції.

Тим часом подальша доля всиновлених дітей майже завжди залишається невідомою, констатували члени профільного комітету. Повна відсутність контролю над дітьми призводить до злочинних наслідків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter