Севастопольські римо-католики просять повернути їм храм

Римо-католицька община святого Климента у Севастополі в чергове звернулася до міськради з проханням повернути їй храм, у якому з післявоєнних років розміщується кінотеатр «Дружба».

Як передає УНІАН, настоятель римо-католицького приходу святого Климента отець Юрій сьогодні на прес-конференції, присвяченій питанню повернення храму общині і ситуації, що склалася до кінця 2009 року у зв`язку із закриттям кінотеатру «Дружба», заявив: «суть нашого прохання до влади про повернення храму - це просто відновлення справедливості - і соціальної, і цивільної, тому що, якщо є наступники, прихожани, і стоїть храм, культова споруда, святе місце для частини севастопольської общини, то чому не повернути?»

За словами священика, «кілька разів було чутно висловлювання, що храму не було, залишилися лише руїни, і на фундаменті цього храму після війни побудували кінотеатр. Але це неправда».

Як стверджує отець Юрій, питання тягнеться «вже 12 років, були судові спроби. Насамперед була така маніпуляція: до середини 90-х років храм був державною власністю, і прерогатива у питанні повернення храму належала держадміністрації». Але, як додав священик, «у чиновників не було духу використати свої владні повноваження і повернути храм севастопольським католикам. Передали - дуже таким дивним, навіть до кінця не з`ясованим способом - начебто у комунальну власність, і рішенням цього питання повинен займатися депутатський корпус міськради».

Отець Юрій повідомив: «Ми, як прихожани, зверталися особисто до голови міськради Валерія Саратова, депутатів про розгляд питання повернення храму на жовтневій сесії 2009 року. Питання не було навіть включено до порядку денного, і отримано відповідь, що наше прохання не знайшло підтримки у депутатів, і залишається доцільним використовувати кінотеатр «Дружба», тобто наш храм, і далі як кінотеатр». Як додав священик, той факт, що з певного часу кінотеатр закрито, то це через аварійну ситуацію, дах і стеля вже в аварійному стані.