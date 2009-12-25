В Україні створили Соціологічний консорціум «За чесні вибори»

Сьогодні у Дніпропетровську оголошено про створення соціологічного консорціуму «За чесні вибори». Засновниками консорціуму виступили Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна, Центр прикладних досліджень «Пента», Інститут перспектив міста і Дніпропетровська соціологічна служба, повідомили УНІАН у прес-службі Інституту Горшеніна.

Основною метою консорціуму є боротьба з фальсифікацією результатів соцдосліджень напередодні президентських виборів, заявив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції у дніпропетровському ІА «НОВИЙ МІСТ».

К.БОНДАРЕНКО вважає, що соціологічні опитування чинять істотний вплив на громадську думку і вибір, а тому фальсифікацію результатів відповідних досліджень слід звести до мінімуму.

«Фальсифікація або спотворення результатів соціологічних досліджень - технологія не нова. Проте суспільство у праві знати реальні позиції кандидатів у президенти напередодні виборів. Тому ми звернулися до поширеної світової практики – об`єднання кількох соціологічних служб напередодні дня голосування для консолідованої роботи з протидії масовим фальсифікаціям», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

За його словами, консорціум зараз веде переговори з іншими великими містами України, метою яких є створення подібних організацій в усій країні і консолідація їх зусиль зі збирання правдивих даних про проходження виборів і рейтинги кандидатів.

У свою чергу глава правління Центру прикладних досліджень «Пента» Валентин ФЕСЕНКО розповів, чому саме Дніпропетровськ було обрано першим містом, в якому створено подібний консорціум.

«Дніпропетровськ зараз стає певним модельним майданчиком, в якому немає чітко направлених електоральних поглядів. Городяни готові голосувати і за Юлію ТИМОШЕНКО, і за Віктора ЯНУКОВИЧА, і за Сергія ТІГІПКА. Тому результати соціологічних опитувань у Дніпропетровську можна вважати певним зрізом для Центральної України, яка багато в чому є ключовим регіоном країни у майбутніх виборах».

В.ФЕСЕНКО вважає, що роль екзит-полу, тобто опитування виборців безпосередньо після виходу з виборчої ділянки, досить важлива, оскільки результати цього дослідження часто збігаються з тими даними, які в результаті видає ЦВК, а отже, екзит-пол дозволяє контролювати сумлінність інших соціологічних служб і результати їх досліджень».