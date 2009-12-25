Затверджено програму боротьби з інтелектуальним піратством

В Україні затверджено Програму скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів з боротьби з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- та відеопродукції, компакт-дисків, інших об’єктів права інтелектуальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного департаменту інтелектуальної власності Валентин ЧЕБОТАРЬОВ на засіданні Координаційної ради щодо узгодження спільного плану дій, спрямованих на боротьбу з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності.

"Програму можна назвати певним меморандумом, який необхідно наповнити актуальними, конкретними та реальними пропозиціями для втілення їх у 2010 році, щоб забезпечити належний рівень захисту правовласників авторського права та суміжних прав", – зазначив В.ЧЕБОТАРЬОВ. Він також нагадав про те, що на початку грудня в Держдепартаменті інтелектуальної власності засідала українсько-американська група співпраці. ЇЇ увага була зосереджена на питанні легалізації програмного забезпечення в органах виконавчої державної влади України та інших структурах.

Директор компанії «Майкрософт» в Україні Дмитро ШИНКІВ зазначив, що проблема ліцензійного програмного забезпечення потребує якнайшвидшого вирішення, тим більше, що США знову можуть поставити перед Україною питання про зміну її статусу в списку „Special 301” та вдатися до відповідних санкцій.

Він також проаналізував обставини, які сьогодні не дозволяють забезпечити органи виконавчої влади ліцензійною програмною продукцією: "Нині існують, так би мовити, острівці легальності в державних органах влади, але останні два роки ми як правовласники не відчуваємо розуміння та підтримки з боку держави, хоча при Кабінеті Міністрів України створено робочу групу з цього питання. Тому пропонуємо розробити й затвердити фінансовий і календарний план легалізації органів центральної виконавчої влади на перший квартал 2010 року", - заявив Д.ШИНКІВ.

Щодо захисту інтелектуальної власності в роздрібній торгівлі, то Д.ШИНКІВ звернув увагу на те, що пересічний громадянин й до нині залишаються жертвою розповсюдження програмного неліцензійного забезпечення. Тому, на його думку, необхідно виробити стратегічний план боротьби з цією проблемою.

"Сьогодні в більшості магазинів існують піратські програмні продукти «Майкрософт», і, сподіваючись на співпрацю в подоланні цього явища, ми готові надати допомогу в навчанні представників органів державної виконавчої влади, яке дозволить спростити виявлення відповідних правопорушень", – зауважив Д.ШИНКІВ.

Голова представництва «Adobe Systems» в Україні Даніїл КЛЮЧНІКОВ вважає, що необхідно зробити пріоритетними просвітницькі заходи, піар-акції тощо для керівників міністерств та відомств центральних органів виконавчої влади та приватних підприємств.

Представник Міністерства внутрішніх справ України Сергій ЛЕБІДЬ зазначив, що їхнє відомство продуктивно співпрацює з правовласниками. За його словами, у наступному році необхідно скоординувати спільну роботу й «по максимуму вдарити по піратській продукції у сфері інтелектуальної власності».