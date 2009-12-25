Туркменію відрізали від YouTube і Livejournal

Єдиний в Туркменії інтернет-провайдер (державна компанія «Туркментелеком») заблокував сайти YouTube і Livejournal для місцевих користувачів, повідомляє «Фергана.Ru».

Крім того, «Туркментелеком» заблокував деякі можливості з`єднання з інтернетом, в результаті чого деякі іноземні компанії, які мають свої корпоративні мережі, не можуть отримати до них доступ.