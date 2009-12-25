Українські геї та лесбіянки розповіли про свої досягнення у 2009 році

Активісти гей-лесбійського співтовариства України провели в Києві заключний річний форум, на якому розповіли про свої успіхи і поразки в 2009 році, а також плани на наступний рік.

Про це повідомляє Гей-форум України.

Учасники підсумкових зборів з`їхалися до столиці з дев`яти областей та АР Крим. Захід відбувся за фінансової підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ / СНІД в Україні.

На форумі були зроблені підсумки діяльності гей-організацій у 2009 році і намічені цілі на 2010 рік. Були представлені результати трьох ключових досліджень, проведених у 2009 році: про одностатеві партнерства в Україні; про рівень поширеності ВІЛ-інфекції серед чоловіків, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ), а також дослідження з визначення потреб ЧСЧ у соціальних і медичні послуги.

"У низці західних країн чоловіки, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ), є провідною групою ризику щодо ВІЛ-інфекції. В Україні ця соціальна категорія в сумному" рейтингу "груп ризику посідає третє місце. Можлива стабілізація темпів поширення ВІЛ серед геїв і бісексуалів у поєднанні з підвищенням за останні два роки рівня знань про шляхи передачі ВІЛ, рівня охоплення профілактичними програмами та рівня тестування на ВІЛ може свідчити про ефективність нашої профілактичної роботи", - зазначила у своїй доповіді Інна Шваб, спеціалістка з дослідження Міжнародного Альянсу з ВІЛ / СНІД в Україні.

- 2009 рік видався для нас результативним у багатьох відношеннях, - говорить Лайма Гейдар, головуюча феміністсько-лесбійської організації Жіноча Мережа. - По - перше, зміцнилася ЛГБТ-інфраструктура країни: на даний момент в Україні працює 21 зареєстрована гей-лесбійська організація і більш ніж 20 неформальних об`єднань лесбіянок, геїв, бісексуалів. У країні функціонують 25 ВІЛ-сервісних та інших організацій, які надають соціальні та медичні послуги людям, які практикуючим одностатеві стосунки. По-друге, ми спостерігаємо зростання толерантності до гомосексуальних людей серед провідних політиків. По-третє, значно ослабла гомофобна риторика релігійних організацій. З негативних аспектів змушена відзначити зростання злочинних і терористичних дій ультраправих угруповань на ґрунті ненависті до гомосексуальних громадян ".

"Цього року істотно розширилася робота щодо ЛГБТ-спільноти, що здійснюється агентствами ООН в Україні, - констатував на форумі активістів Зорян Кісь, консультант проекту Управління з питань ВІЛ / СНІД Програми розвитку ООН.

"У 2010 році ми очікуємо позитивних політичних зрушень у ставленні до ЛГБТ з боку обраної нами влади. Громадська рівність для всіх - ось наша кінцева мета", - резюмував Святослав Шеремет, лідер Гей-Форуму України.

Нагадаємо, 22 вересня активісти українського гей-руху оприлюднили План заходів із протидії дискримінації на підставі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності з 109 пунктів, який вони запропонували владі.

Кореспондент