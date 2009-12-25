Як кандидати в президенти порушують закон

Громадянськi спостерігачі вважають, що кандидати на виборах президента України порушують виборче законодавство. Про конкретні випадки розповіли у Львові члени організації «Опора».

Найбільш поширеним порушенням спостерігачі громадянської мережі «ОПОРА» назвали подарунки від кандидата, як різновид підкупу виборця, що є прями порушення виборчого законодавства. «Грішать цим: наша прем’єр-міністр, яка приїхавши на Львівщину і роздавала авто інвалідам. Віктор Янукович, який їздив і роздавав зошити та книжки, а його представники подарували, навіть, рояль. Володимир Литвин дарував свої книжки», - каже представник «ОПОРИ» Андрій Дутчак. Він зауважує, що кандидати-посадовці «піаряться» на державних програмах, за бюджетні гроші.

Лідером порушень, за останніми спостереженнями, є чинний прем’єр Юлія Тимошенко. На думку Андрія Дутчака, так зване «всенародне обговорення змін до Конституції» у виборчий період, яке провадить президент Віктор Ющенко, теж є порушення закону. Не гребують кандидати і розповсюдженням неправдивої інформації.

У коментарі «Німецькій хвилі» голова іншої неурядової організації –Комітету виборців України у Львівській області Роман Кошовий зауважив, що виборчий закон прописано так, що жодного порушника не буде покарано, бо довести провину кандидата у судовому порядку практично неможливо. А підкупом, згідно з законом, може вважатися будь-яка річ вартістю більше 17 гривень, додав Кошовий.

В ідеалі, кандидат, що є службовцем, не повинен використовувати своє ім’я, якщо йдеться про державну програму, що фінансуються бюджетним коштом, а оприлюднювати лише посаду, каже Кошовий. І додає – «у нас цієї норми кандидати не дотримуються».

Німецька хвиля