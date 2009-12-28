Генпрокуратура відкопала тіло водія Чорновола

У рамках розслідування справи про загибель лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола Генеральна прокуратура провела ексгумацію тіла водія В.Чорновола – Євгена Павлова.

Про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№ 245 (1645) від 28 грудня 2009 року.

«Зараз очікуємо на закінчення комплексної судово-криміналістичної експертизи останків», - відзначив генпрокурор.

Він також підтвердив, що з питання ексгумації В.Чорновола «справді, спочатку була згода рідних – потім відмова». «Ми вирішуємо це питання з його близькими», - додав О.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор сказав, що у рамках справи про загибель лідера НРУ «ми все ще допитуємо свідків і відпрацьовуємо дві версії: загибель Чорновола і Павлова в результаті ДТП або інсценування аварії з метою вбивства Чорновола».

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.