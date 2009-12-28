Пукачу призначили психіатричну експертизу

Генпрокуратурою України у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе призначено ще й психіатричну експертизу Олексію ПУКАЧУ.

Про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№ 245 (1645) від 28 грудня 2009 року).

При цьому він додав: «висновки будуть днями». За його словами, «сам екс-генерал активно співробітничає зі слідством, однак його свідчення із зрозумілих причин я розголошувати не можу».

Щодо плівок майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА О.МЕДВЕДЬКО сказав, що «міжнародну експертизу, в якій брали участь два німецькі фахівці і один румунський, завершено». «Вона тривала близько 6 місяців. Ми вже одержали переклад висновку», - додав Генпрокурор України. За його словами, «зараз виникла низка питань до експертів, це і тонкощі перекладу термінів тощо». О.МЕДВЕДЬКО сказав, що, коли «попрацюємо з експертами – тоді й оголосимо про результати». «Ми не зволікаємо зі справою Гонгадзе, адже основне там – проведення безлічі експертиз», - додав він. При цьому відзначив, що «потрібно провести ДНК-експертизу знайдених останків черепа, що належав ймовірно Гонгадзе». «Мати загиблого і дружина наполягають на проведенні міжнародної експертизи ДНК саме у США. Ми пішли їм назустріч – звернулися до Міністерства юстиції цієї країни, очікуємо на відповідь», - додав Генпрокурор. Він сказав, що експертизу проводитимуть наші фахівці із залученням американських колег.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе було вбито восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.