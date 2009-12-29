В новому році студенти залишаться без стипендій?

Міністерству освіти і науки України для основних потреб освітньої галузі у першому кварталі 2010 року не вистачає 200 млн. грн, що загрожуватиме зриву навчального процесу.

Про це УНІАН повідомили в Громадській ініціативі “Студентський захист” з посиланням на лист Міносвіти до Міністерства фінансів України щодо виділених на 1 квартал 2010 року бюджетних асигнувань від 22.12.09.

Зокрема, зрив навчального процесу може відбутися через відключення від тепло-, водо- та електромереж, можливі штрафні санкції комунальних підприємств, виникнення заборгованості із соціальних виплат.

Зокрема, для індексації стипендії не вистачає 43,8 млн. грн. (мінімальна потреба – 1170,4 млн. грн., передбачено помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на 1 квартал 2010 року – 1126,6 млн. грн.), оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 154,7 млн. грн. (мінімальна потреба – 212,8 млн. гривень, передбачено – 58,1 млн. гривень), оплати продуктів харчування для учнів спеціалізованих шкіл-інтернатів – 1,5 млн. гривень (мінімальна потреба – 4,4 млн. гривень, передбачено – 2,9 млн. гривень).

За словами президента Національного студентського союзу Анатолія ІГНАТОВИЧА, за такого фінансування на початку 2010 року вищі навчальні заклади змушені будуть припинити здійснення навчального процесу. “Про яку якісну освіту може йти мова, якщо замість навчання, студент, який не отримав стипендії, змушений шукати гроші на елементарне: оплату гуртожитку, харчування. Стипендію треба платити, а не годувати студента обіцянкою виплачувати стипендію, грошей на яку немає; або врешті-решт взяти на себе відповідальність і переглянути систему нарахування стипендій, одночасно давши можливість студенту поєднувати навчання із роботою. Не зрозуміло що повинен робити ректор, який не отримав грошей на оплату комунальних послуг – здавати в оренду приміщення навчальних аудиторій, продавати обладнання лабораторій?”, - сказав він.

В свою чергу координатор Громадського комітету “Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ зауважив, що діючим Кримінальним кодексом України та Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність за невчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати та стипендії. За його словами, через відсутність фінансування з боку уряду відповідати доведеться ректорам, оскільки вже сьогодні до частини вищих навчальних закладів приходять перевіряючи з прокуратури, які “не розуміють, що ректори не можуть надрукувати гроші”. “Що буде у 2010 році, коли ВНЗ не отримають кошти – можна спрогнозувати: винними зроблять керівників вузів”, – сказав він.