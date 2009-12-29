Десятьох жінок з Криму хотіли вивезти в сексуальне рабство

Українські правоохоронці запобігли вивезенню в сексуальне рабство більш як 10 жительок Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонслужби України, вербуванням кримських дівчат для роботи за кордоном займалися 35-річна українка і 39-річна росіянка. Вони обіцяли молодим жінкам роботу в турфірмах або салонах-магазинах, де нібито були потрібні фахівці зі знанням російської мови. «Товар» підбирали серед малозабезпечених, сиріт, матерів-одиначок. «Українка займалася підбором дівчат, росіянка вивозила їх до Росії, звідти дівчата відправлялися за призначенням, в Еміратах їх зустрічав і переводив на нелегальне становище колишній росіянин, нині громадянин ОАЕ», – говориться в повідомленні.

За одну дівчину вербувальниця одержувала від 700 до 2 тисяч доларів. Оплата залежала від зовнішніх даних кримчанок.

Росіянку заарештували на ділянці відповідальності Харківського прикордонного загону при спробі вивезти двох дівчат до РФ. Вербувальницю-українку міліція «взяла» в Криму. «Злочинниць брали одночасно, щоб вони не змогли попередити одна одну», – повідомили у прес-службі Азово-Чорноморського управління.

У грудні суд засудив росіянку до 6 років позбавлення волі, українку – до 5,5.

Росіянка, яка раніше проживала в Євпаторії, з підліткового віку займалася проституцією. Українка – мати-одиначка з Євпаторії.

Злочинне угруповання, що складається з громадян України, Росії та Об`єднаних Арабських Еміратів, потрапило у поле зору сімферопольського прикордонзагону восени 2008 року. Вербувальники брали на себе витрати на оформлення документів для виїзду дівчат за кордон, обіцяючи, що борг жінки повернуть після того, як зароблять. Так, 20-річна жителька Євпаторії погодилася попрацювати. Після приїзду до ОАЕ у неї забрали документи, виставили рахунок в 20 тисяч доларів і примусили займатися проституцією, всі гроші забирали. Через сім місяців дівчині насилу вдалося вирватися з сексуального рабства і повернутися до України.