За допомогою кіно молодь навчатимуть, як не стати скінхедом

Українські правозахисники мають намір продемонструвати молоді в Україні фільм російського режисера Павла Бардіна "Росія 88".

У псевдо-документальному фільмі-драмі Павла Бардіна показано, яких загрозливих масштабів може набути ксенофобія й молодіжний правий радикалізм. За словами виконавчого директора української секції правозахисної організації «Міжнародна амністія» Тетяни Мазур, стрічку про російських скінхедів варто широко демонструвати й в Україні, адже пересічні глядачі навіть не уявляють, наскільки поширеною є проблема расизму також у їхній країні.

Знана правозахисниця й дослідниця націоналізму й ксенофобії у молодіжному середовищі Росії Галина Кожевнікова вітає такі просвітницькі плани українських колег: «Показувати стрічку надзвичайно важливо, адже це чи не перший фільм, який розповідає про проблему адекватною художньою мовою. Бардіну вдалось зробити те, що не вдається багатьом громадським активістам – режисер показав цей рух смішним. Це найстрашніший удар для цього руху».

У стрічці змальовано, як група скінхедів «Росія 88» знімає агітаційні ролики, щоб викладати їх потім в інтернеті. Поруч з цим камера фіксує життя неонацистів – до оператора начебто звикають та більше не звертають на нього увагу. Як зазначають автори фільму, сюжет хоча й вигаданий, але його побудовано на реаліях сучасного життя в Росії.

У фільмі використали оригінальну музику, яку слухають неонацисти, одяг купували в справжніх московських крамницях, а герої спілкуються фразами зі справжнього листування двох неонацистів, електронну пошту яких зламала хакерська група антифашистів. У назві фільму використані цифри-символи, якими послуговуються неонацисти. Цифри відповідають восьмій букві латинської абетки і таким чином є своєрідною абревіатурою вислову «Гайль Гітлер».

Знімали фільм спершу за власний кошт. Загалом бюджет нараховує понад сто тисяч доларів. На стадії просування фільму до фінансування підключилась група продюсерів на чолі з українським продюсером Олександром Роднянським. Прем’єра фільму «Росія 88» відбулася на міжнародному кінофестивалі в Берліні. У Києві фільм змагався на кінофестивалі «Молодість». Режисер Павло Бардін й актор Петро Федоров, який знявся в головній ролі скінхеда, навіть взяли участь в акції проти расизму в Україні.

У самій Росії картина вже набула чималого розголосу, переважно через постійні проблеми з її демонстрацією. «У стрічки є прокатна ліцензія, але її не беруть прокатники. Там є обмеження по віку, адже у фільмі є ненормативна лексика, таким чином стрічку відокремлюють від цільової аудиторії, яка справді молодша 18 років», - сказала «Німецькій хвилі» заступниця директора аналітичного центру «СОВА» Галина Кожевнікова.

Мазур додає, що стрічку має бачити саме молодь, яка, не знає жахів Другої світової війни, і часто є досить цинічною й зухвалою: «Сьогодні, коли ви ходите по Києву і бачите нацистські символи на стінах наших різних будівель, і ви можете часто не розуміти значення цих символів. У «Росія 88» показані інші прояви – це не просто символи, нешкідливе якесь вираження просто символіки, а більш активні дії з боку угруповань. Слід показати, що є взаємозв`язок, і що це явище дуже серйозне і небезпечне не лише для певних маленьких груп, а також і для суспільства в цілому».

Поки в Україні готуються до показів фільму в навчальних закладах та під час освітніх заходів з прав людини, в самій Росії, як повідомляється, від демонстрацій відмовляються з міркувань безпеки глядачів.

Німецька хвиля