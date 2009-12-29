З 800 указів і розпоряджень Президента зняли гриф "не для друку"

Міністерство юстиції опублікує в інформаційному бюлетені „Офіційний вісник України” 628 указів та 190 розпоряджень Президента України, з яких було знято позначку „Опублікуванню не підлягає”.

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра, обмеження доступу до указаних документів та позначку „Опублікуванню не підлягає” було знято за ініціативою Міністерства юстиції - шляхом підписання Президентом указу від 24 листопада 2009 року № 963 „Про зняття позначки „Опублікуванню не підлягає” з деяких актів Президента України”.

З метою вільного доступу громадян до актів законодавства, які були закриті для загального ознайомлення, Міністерство юстиції опублікує їх у бюлетені „Офіційний вісник України”.

Крім того, вказані нормативно-правові акти будуть виключені з Окремого розділу Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та внесені до еталонного фонду Реєстру у контрольному стані та усіх попередніх редакціях.