З 1991 року населення України зменшилось на 6 мільйонів

Рада національної безпеки і оборони України констатує зменшення населення України на 6 мільйонів осіб з 1991 року.

Про це йдеться у рішенні РНБО, затвердженому сьогоднішнім указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

У рішенні від 29 грудня «Про стан соціально-демографічного розвитку, охорони здоров`я і ринку праці в Україні» РНБО відзначає зростання загрозливих явищ і системних недоліків у цих сферах. Проявом демографічної кризи стало погіршення майже усіх демографічних показників. Внаслідок зростання депопуляції, що триває з 1991 року, чисельність населення України скоротилася більш як на 6 млн. осіб.

Основними проблемами погіршення демографічної ситуації в Україні є зниження показника народжуваності і збільшення показника смертності, скорочення тривалості життя і загальне старіння населення. Названі тенденції вплинули на кількісно-якісний склад трудового потенціалу, продуктивність суспільної праці. Економічні та соціальні проблеми спричинили безробіття, поширення нелегальної трудової діяльності, зниження національного інтелектуального та освітнього потенціалу, значне розшарування населення за рівнем доходів. Стан здоров`я населення України характеризується значною поширеністю хронічних хвороб та соціально небезпечних захворювань.

Для покращення ситуації РНБО доручила Кабінету міністрів України здійснити ряд заходів.

Серед іншого, уряд має забезпечити належне фінансування програм розвитку пріоритетних видів економічної діяльності, сприяти створенню умов для дальшого розвитку малого і середнього підприємництва та удосконалення законодавства з метою зменшення надмірного державного втручання у сферу підприємництва, опрацювати питання щодо впровадження «сімейних» принципів оподаткування доходів фізичних осіб, надання сім`ям з двома і більше дітьми податкових пільг, розмір яких повинен збільшуватись з появою кожної наступної дитини.