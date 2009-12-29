Заступник генпрокурора заявляє, що Онопенко порушив присягу судді

Вищій раді юстиції пропонується прийняти подання щодо звільнення з посади судді Верховного Суду України та, відповідно, з посади голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА.

Про це йдеться у пропозиції члена Вищої ради юстиції, заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА, текст якого є у розпорядженні УНІАН .

В.ОНОПЕНКА пропонується звільнити за порушення ним присяги судді, що, відповідно до частини сьомої статті 20 Закону України “Про судоустрій України”, матиме наслідком припинення повноважень на адміністративній посаді.

У документі зазначається, що 16 травня 2007 року Конституційний Суд України прийняв рішення та визнав неконституційним положення Закону “Про судоустрій України” відповідно до якого голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України.

У цьому рішенні КС рекомендував Верховній Раді врегулювати питання про призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду та звільнення його з цієї посади.

“Користуючись тим, що питання призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад законодавчо не врегульовані, голова Верховного Суду України ОНОПЕНКО В.В через Раду суддів України незаконно привласнив зазначені повноваження”, - йдеться у документі.

31 травня 2007 року Рада суддів прийняла рішення “Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад”, яким визначила, що саме вона є єдиним повноважним суб’єктом здійснення функцій з призначення суддів. Крім того, керуючись цим рішенням, Рада суддів України незаконно призначила, а голова Верховного Суду України В.ОНОПЕНКО незаконно вносив кандидатури на адміністративні посади голів судів та їх заступників протягом більше ніж 2,5 років.

У документі зауважується, що 22 грудня КС прийняв рішення, яким фактично на офіційному рівні підтвердив незаконність порядку призначення суддів на адміністративні посади, затвердженого рішенням Ради суддів.

“Однак, після прийняття вищевказаного рішення Конституційного Суду України, голова Верховного Суду України ОНОПЕНКО В.В. продовжив незаконне втручання в процес призначення суддів”, - наголошується у пропозиціях. Зокрема, 25 грудня 2009 року він ініціював проведення Ради суддів, яка прийняла рішення про відміну дії рішення Конференції суддів адміністративних судів України від 24 грудня, а також виступив на цьому зібранні і закликав відмінити рішення.

“Вищевказані вчинки ОНОПЕНКА В.В. не тільки не сумісні з посадою голови Верховного Суду України, але й порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості, незалежності”, - йдеться у документі.

Р.КУЗЬМІН зазначає, що відповідно до пункту 4 частини першої статі 30 Закону “Про Вищу раду юстиції”, до ВРЮ з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади може звернутися член ВРЮ, і Вища рада юстиції може розглянути питання про звільнення судді за власною ініціативою.

“З огляду на викладене, на підставі пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 15 Закону України “Про статус суддів”, керуючись пунктом 4 частини першої статті 30 та частиною першою статті 32 Закону України “Про Вищу раду юстиції”, - прошу прийняти подання про звільнення ОНОПЕНКА Василя Васильовича з посади судді Верховного Суду України за порушення присяги суддів, що матиме наслідком його звільнення з посади голови Верховного Суду України”, - зазначається в документі.